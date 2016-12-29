Омский VIP-отель продали за 19 млн рублей
Экономика  •  29 декабря 2016, 11:38, последнее обновление 29 декабря 2016, 11:40  •  печать

Омский VIP-отель продали за 19 млн рублей

Автор: Артем Кримин

Отель "Престиж-Омск" расположенный в центре города продали на аукционе. 

В Тюменском филиале Российского аукционного дома (РАД) состоялся аукцион по продаже отеля класса Люкс. Торги были организованны по поручению ПАО "Сбербанк", ведомственной гостиницей которого ранее и был "Престиж-Омск".

В торгах приняли участие две компании, победителем было признано ООО "Мегаполис-14", которому принадлежит 4-звёздочная гостиница "Маяк". Здание общей площадью 611 кв. м., расположенное на улице Маршала Жукова, 4/2, было продано данному обществу за 19 млн руб.

- Для инвестора это превосходная возможность расширить  линейку предложения и качественного сервиса для своих клиентов за счет номерного фонда гостиницы класса Люкс. Сумма сделки полностью соответствует рыночным ценам на аналогичные объекты в Омске,  - цитирует пресс-служба РАД директора Тюменского филиала РАДа Дмитрия Сусликова.

r Теги  •  #аукцион #отель #Сбербанк #торги
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