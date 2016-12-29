Омский VIP-отель продали за 19 млн рублей

В Тюменском филиале Российского аукционного дома (РАД) состоялся аукцион по продаже отеля класса Люкс. Торги были организованны по поручению ПАО "Сбербанк", ведомственной гостиницей которого ранее и был "Престиж-Омск".

В торгах приняли участие две компании, победителем было признано ООО "Мегаполис-14", которому принадлежит 4-звёздочная гостиница "Маяк". Здание общей площадью 611 кв. м., расположенное на улице Маршала Жукова, 4/2, было продано данному обществу за 19 млн руб.

- Для инвестора это превосходная возможность расширить линейку предложения и качественного сервиса для своих клиентов за счет номерного фонда гостиницы класса Люкс. Сумма сделки полностью соответствует рыночным ценам на аналогичные объекты в Омске, - цитирует пресс-служба РАД директора Тюменского филиала РАДа Дмитрия Сусликова.