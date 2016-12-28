В декабре Омская области получила 153 млн рублей на развитие сельского хозяйства

В регион поступил очередной транш из федерального бюджета. Деньги будут направлены на уплату процентов по инвестиционным кредитам в сферах животноводства и растениеводства.

На развитие агропромышленного комплекса региона из федерального бюджета поступило 153 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Деньги будут направлены на уплату процентов по инвестиционным кредитам. 145 млн рублей получат животноводы, 8 млн рублей будет направлено предприятиям, бравшим кредиты на развитие растениеводства.

Всего в Омской области субсидируется 660 инвестиционных кредитов, полученных сельскохозяйственными товаропроизводителями на строительство, модернизацию объектов АПК, приобретение техники и оборудования. В 2016 году удалось привлечь из федерального бюджета более 2,5 млрд рублей.