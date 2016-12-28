Омская область заняла второе место в стране по посевам льна

Больше, чем Омская область льна выращивает только Волгоградская область.

В 2016 году посевы льна в Омской области увеличились на 108 гектаров и составили 6,2 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба регионального правительства. Больше, чем Омская область в России льна сеет только Волгоградская область.

Возделыванием льна-долгунца на сегодняшний день занимаются 20 организаций в шести муниципальных районах. Валовой сбор льноволокна в регионе составил 7,4 тыс. тонн, первичной переработкой занимаются семь предприятий.

В 2016 году на поддержку производителей льна было направлено 22 млн рублей субсидий. За счёт господдержки возмещаются затраты на приобретение техники для выращивания и переработки льна и проведение мероприятий по защите растений от болезней и вредителей.