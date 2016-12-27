Спустя три года после принятия стратегии развития, в Омской области появился нефтехимический кластер
Экономика  •  27 декабря 2016, 17:00, последнее обновление 27 декабря 2016, 17:09  •  печать

Спустя три года после принятия стратегии развития, в Омской области появился нефтехимический кластер

Автор: Виктория Стрельникова

Приказом министра промышленности и торговли Росии Дениса Мантурова в Омской области официально появился нефтехимический кластер. Именно он должен был стать одним из основополагающих в стратегии развития региона, которая принята губернатором Виктором Назаровым ещё в 2013 году.

Как сообщает областное министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий, федеральное профильное министерство признало соответствующим необходимым требованиям омский нефтехимический промышленный кластер. Он внесен в реестр, соответственно, регион может рассчитывать на различные меры поддержки от государства.

Кроме того, для организационно-методического и информационного сопровождения кластера создана Ассоциация содействия развитию кластера. В её состав вошли ведущие предприятия нефтехимии Омска.

Напомним, создание нефтехимического кластера, как одного из основополагающих, было прописано в стратегии развития Омской области до 2020 года. Её для региона разрабатывала московская компания Strategy Partners Group. Стратегия была утверждена губернатором в июне 2013 года.

Предприниматели добились изменения Стратегии развития Омской области

r Теги  •  #Виктор Назаров #Омск
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Комментарии

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Сергей Неключев  •  27 декабря 2016, 18:16

Занятная у нас система. Чтобы рассчитывать на поддержку, нужно документальное всего лишь подтверждение существования, а чем там реально занимаются, вообще дело есть кому-нибудь?

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Александр Божежар  •  27 декабря 2016, 17:10

Разработка проекта со всеми нюансами сотрудничества и прочего - требует времени, не говоря уже о реализации, так что ещё быстро зашевелились.

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