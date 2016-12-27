Спустя три года после принятия стратегии развития, в Омской области появился нефтехимический кластер

Как сообщает областное министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий, федеральное профильное министерство признало соответствующим необходимым требованиям омский нефтехимический промышленный кластер. Он внесен в реестр, соответственно, регион может рассчитывать на различные меры поддержки от государства.
Кроме того, для организационно-методического и информационного сопровождения кластера создана Ассоциация содействия развитию кластера. В её состав вошли ведущие предприятия нефтехимии Омска.
Напомним, создание нефтехимического кластера, как одного из основополагающих, было прописано в стратегии развития Омской области до 2020 года. Её для региона разрабатывала московская компания Strategy Partners Group. Стратегия была утверждена губернатором в июне 2013 года.
Занятная у нас система. Чтобы рассчитывать на поддержку, нужно документальное всего лишь подтверждение существования, а чем там реально занимаются, вообще дело есть кому-нибудь?
Разработка проекта со всеми нюансами сотрудничества и прочего - требует времени, не говоря уже о реализации, так что ещё быстро зашевелились.