Спустя три года после принятия стратегии развития, в Омской области появился нефтехимический кластер

Приказом министра промышленности и торговли Росии Дениса Мантурова в Омской области официально появился нефтехимический кластер. Именно он должен был стать одним из основополагающих в стратегии развития региона, которая принята губернатором Виктором Назаровым ещё в 2013 году.

Как сообщает областное министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий, федеральное профильное министерство признало соответствующим необходимым требованиям омский нефтехимический промышленный кластер. Он внесен в реестр, соответственно, регион может рассчитывать на различные меры поддержки от государства.

Кроме того, для организационно-методического и информационного сопровождения кластера создана Ассоциация содействия развитию кластера. В её состав вошли ведущие предприятия нефтехимии Омска.

Напомним, создание нефтехимического кластера, как одного из основополагающих, было прописано в стратегии развития Омской области до 2020 года. Её для региона разрабатывала московская компания Strategy Partners Group. Стратегия была утверждена губернатором в июне 2013 года.