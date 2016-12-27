Омский Роспотребнадзор находит нарушения на каждом седьмом предприятии
Экономика  •  27 декабря 2016, 13:38, последнее обновление 27 декабря 2016, 15:06  •  печать

Омский Роспотребнадзор находит нарушения на каждом седьмом предприятии

Автор: Виктория Стрельникова

Более 90 % проверок, проводимых региональным Управлением Роспотребнадзора, выявляют нарушения в работе омских предприятий. Чаще всего в надзорное ведомство от омичей поступают жалобы на общепит, предприятия, торгующие продовольственными товарами, банки и ЖКХ.

В этом году региональным Управлением Роспортребнадзора было проведено 982 плановых проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ещё 1800 организаций проверено вне плана. "Результат" давала каждая седьмая. Как пояснила начальник отдела юридического обеспечения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Екатерина Лавринова, лишь в 3 % случаев не выявлено ни одного нарушения.

- В этом году наибольшая часть проверок - более 70 % проведено в отношении образовательных организаций и организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья. Это школы, детские сады, детские оздоровительные лагеря, - поясняет Екатерина  Лавринова. - Тем не менее, наибольшее количество жалоб от омичей поступает на услуги общественного питания, реализацию продовольственной продукции, ЖКХ и банковские услуги.

Самая массовая статья, по которой проверяемые привлекаются к ответственности, - нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Всего в этом году омским Роспотребнадзором выписано штрафов на общую сумму 36 млн руб. 91 % от этой суммы уже уплачено.

Стоит отметить, что некоторые местные предприниматели весьма изобретательно подходят к проводимым в отношении них проверкам. Они просто закрывают двери перед проверяющими. В прямом смысле слова. В назначенный день бизнесменов просто не бывает на месте, а офис или магазин оказывается закрыт. Екатерина Лавринова предупреждает: в таком случае предпринимателя может ждать не только штраф за противодействие проведению проверки.

- С 1 января 2017 года в случае, если не удалось провести проверку, орган госконтроля вправе в течение последующих трёх месяцев провести проверку без уведомления, - заметила Екатерина Лавринова.

Омичка съела купленные в магазине морепродукты с осколками

r Теги  •  #нарушения #Омск #Роспотребнадзор
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Комментарии

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Таня Шапран  •  27 декабря 2016, 13:54

Представляю, сколько проверяющие будут находить нарушений, приходя без предупреждения.

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