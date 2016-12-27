"Газпромнефть" завышала цены на газ в Омской области

УФАС России по Омской области завершило рассмотрение дела в отношении ООО "Газпромнефть – Центр", сообщает пресс-служба ведомства. В мае жители Омской области обратились к антимонопольщикам с просьбой проверить обоснованность цен на газ на заправках региона. В Омской области газ стоил 17 рублей за литр, хотя в Тюменской области на заправках этого же бренда цена составляла 13,8-14 рублей за литр.

По итогам рассмотрения дела Комиссия антимонопольного органа признала действия ООО "Газпромнефть – Центр" злоупотреблением доминирующим положением и нарушением части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Цены на газ на заправках сети оказались экономически и технологически необоснованными на территории Исилькульского, Крутинского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Одесского, Омского, Саргатского, Таврического и Тюкалинского муниципальных районов. Компании вынесено предписание об устранении нарушения, которое она может обжаловать в суде.