"Газпромнефть" завышала цены на газ в Омской области
Экономика  •  27 декабря 2016, 09:20  •  печать

"Газпромнефть" завышала цены на газ в Омской области

Автор: Василий Епанчинцев

УФАС выявило необоснованное завышение цены на газовое топливо на заправках Омской области.

УФАС России по Омской области завершило рассмотрение дела в отношении ООО "Газпромнефть – Центр", сообщает пресс-служба ведомства. В мае жители Омской области обратились к антимонопольщикам с просьбой проверить обоснованность цен на газ на заправках региона. В Омской области газ стоил 17 рублей за литр, хотя в Тюменской области на заправках этого же бренда цена составляла 13,8-14 рублей за литр.

По итогам рассмотрения дела Комиссия антимонопольного органа признала действия ООО "Газпромнефть – Центр" злоупотреблением доминирующим положением и нарушением части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Цены на газ на заправках сети оказались экономически и технологически необоснованными на территории Исилькульского, Крутинского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Одесского, Омского, Саргатского, Таврического и Тюкалинского муниципальных районов. Компании вынесено предписание об устранении нарушения, которое она может обжаловать в суде.

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r Теги  •  #газ #Газпромнефть
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Комментарии

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Антон Никольский  •  27 декабря 2016, 11:09

На глухих районах пытаются нажиться, похоже. Думают, что люди не узнают, сколько в других местах топливо стоит, но сейчас-то интернет есть, всё сравнить можно.

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Владимир Меженин   •  27 декабря 2016, 09:52

В мае обращение,а в декабре приняли решение!?Вы на марс летали за доказательствами?Или на телеге скрипучей за потверждением в Москау гонца отправляли?Дармоеды.

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Лариса Савельева  •  27 декабря 2016, 09:22

А вот за это спасибо службе, побольше таких фактов выявлять нужно, может и цены вниз пойдут

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