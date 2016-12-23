Эксперты рассказали, сколько лет омичи копят на новый автомобиль

Из 83 регионов Омская область заняла 50-е место. Выяснилось, что среднестатистическому жителю Омской области для того, чтобы накопить на новый автомобиль, потребуется 3,7 года. Средневзвешенная цена на автомобиль в Омске - 1,218 млн рублей, а средняя зарплата - 27,7 тыс. рублей. В соседней Новосибирской области копить на новое авто придётся чуть дольше - 3,8 года. Тюменцы и томичи, наоборот, ждать покупку авто будут меньше - 2,8 и 2,9 года соответственно.

Быстрее всех в России скопят на новую машину жители Ямало-Ненецкого автономного округа за 1,4 года, а дольше всего на железного коня придётся копить жителям Приморского края - 5,7 года.

Добавим, что в среднем в России новый автомобиль стоит почти 1,4 млн рублей, а средняя зарплата составляет 35,7 тысячи рублей, так что копить на машину усреднённый россиянин будет 3,2 года.