В Омске нетипично для декабря подорожал бензин

В преддверии Нового года стоимость бензина АИ-92 поднялась на автозаправочных станциях ряда сетей.

Литр самой популярной марки бензина вырос в цене на 20 копеек. К примеру, На заправках АЗС "Топ Лайн" цена топлива АИ-92 повысилась до 33,85 рубля, АИ-95 стоит 36,5 рубля.

Бензин подорожал впервые за пять месяцев. Как говорят эксперты, такой рост цен абсолютно нетипичен для декабря. Как рассказал телеканалу "Продвижение" президент российского топливного союза Евгений Аркуша, на ситуацию повлиял рост мировой цены на топливо.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20.00 на телеканале "Продвижение".