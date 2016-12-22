В июле в Омске может открыться второй магазин французской сети Leroy Merlin

Leroy Merlin ранее заявлял о строительстве в Омске ещё двух гипермаркетов - на Московке и по ул. 21-я Амурская. Однако разрешение на строительство было получено на участок в Центральном округе города.

Французский ритейлер Leroy Merlin начинает экспансию в Сибирь. На днях в Новосибирске открылся третий гипермаркет сети. Об этом сообщает "Интерфакс". После торжественной церемонии открытия заместитель генерального директора подразделения Leroy Merlin Марк Луше сказал журналистам, что планы компании открыть в следующем году около 15-20 магазинов, инвестировав 30 млрд рублей, будут исполнены. В частности, по словам Марка Луше, в июле в Омске появится второй магазин сети.

Напомним, в нашем городе французский ритейлер планировал открыть ещё два новых магазина. В районе пересечения Новосибирского и Черлакского тракта и на улице 21-я Амурская, где компания арендовала более 4 га земли неподалёку от гипермаркета "Лента". Поскольку один из магазинов должен разместиться по соседству со строительным рынком "Южный", предприниматели, работающие там, даже обращались к губернатору Виктору Назарову. Они посчитали, что приход ритейлера попросту лишит их клиентов.

Как удалось выяснить ИА "Омск здесь", второй гипермаркет может действительно открыться в июле, но на площадке по улице 21-я Амурская. Как отметили в городском департаменте архитектуры и строительства, проведены все необходимые процедуры и выдано разрешение на строительство именно на этом участке.