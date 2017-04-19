Омский режиссёр "28 панфиловцев" снимет фильм о конструкторе Кошкине

О том, что он готовит новый проект, режиссёр заявил во время своего визита в родной город.

В Омске проходит юбилейный 10-й кинофестиваль "Любительское кино + Profi", членами жюри которого стали режиссёры Владимир Фокин и Ким Дружинин, который известен своей картиной "28 панфиловцев".

Ким Дружинин родился в Омске. С 12 лет он выступал в Лицейском театре и омском ТЮЗе, а в 18 лет уехал поступать в СПбГАТИ. Параллельно с учёбой играл в театре, снялся в нескольких телесериалах, а затем вместе с Андреем Шальопой проявил себя в режиссуре. С ним он снял "28 панфиловцев", а сейчас они готовят новый совместный проект. Об этом Дружинин рассказала в эфире "Радио Сибирь".

Сейчас работаю над картиной про конструктора Михаила Кошкина по заказу Министерства культуры. В частности, про знаменитый пробег танков Т-34 из Харькова в Москву, а это больше 700 километров своим ходом. Съёмки планируются на июль-август. Сейчас мы договариваемся на Мосфильме о том, что нужно переделывать танки, потому что мы снимаем опытные образцы, а они выглядят по-другому. Надо учитывать технические и фактические точности. После этого мы с Андреем Шальопой, с которым делали "28 панфиловцев", будем запускать большое кино, свой проект, но пока это секрет.

По мнению омского режиссёра, получать государственные деньги при той конкуренции, которая разворачивается в кинематографических кругах, ему помогает работоспособность.

Напомним, что 18 апреля в Омске открылся десятый фестиваль "Любительское кино + Profi". В кинотеатрах города будет показано 39 фильмов, в числе которых "28 панфиловцев". На следующей неделе стартует юбилейный кинофестиваль "Движение", билеты на показы которого также можно получить уже в кассах города.