На культуру в районах Омской области направят почти 200 миллионов рублей
Культура  •  19 апреля 2017, 11:10, последнее обновление 19 апреля 2017, 11:16  •  печать

На культуру в районах Омской области направят почти 200 миллионов рублей

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Сумму выделяемых средств, которая составит свыше 189 млн рублей, планируется распределить между муниципальными районами Омской области.

Общая сумма выделяемых средств составит свыше 189 млн рублей. Из них 39,8 млн - софинансирование из областного бюджета. Средства будут выделены 14 районам области - там до конца года планируются капитальные ремонты в сельских клубах и районных домах культуры. Строительство нового сельского клуба со зрительным залом на 58 мест запланировано в Муромцевском районе.

- Средства выделяются на основе конкурсного отбора заявок при наличии правильно оформленной, прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации. При этом муниципальные районы должны гарантировать софинансирование работ из местных бюджетов и обеспечить их проведение до конца года. Такие жёсткие требования мобилизуют глав районов, - рассказал министр культуры Омской области Виктор Лапухин.

Что касается программы "Театры малых городов" регион получит 8 млн руб. для двух учреждений - Северного драматического театра имени М. А. Ульянова в Таре и театра кукол "Сказка" в Калачинске. Средства пойдут на улучшение материально-технической базы и реализацию новых творческих проектов.

Теги  •  #Виктор Лапухин #культура #финансирование

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