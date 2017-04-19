На культуру в районах Омской области направят почти 200 миллионов рублей

Общая сумма выделяемых средств составит свыше 189 млн рублей. Из них 39,8 млн - софинансирование из областного бюджета. Средства будут выделены 14 районам области - там до конца года планируются капитальные ремонты в сельских клубах и районных домах культуры. Строительство нового сельского клуба со зрительным залом на 58 мест запланировано в Муромцевском районе.

- Средства выделяются на основе конкурсного отбора заявок при наличии правильно оформленной, прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации. При этом муниципальные районы должны гарантировать софинансирование работ из местных бюджетов и обеспечить их проведение до конца года. Такие жёсткие требования мобилизуют глав районов, - рассказал министр культуры Омской области Виктор Лапухин.

Что касается программы "Театры малых городов" регион получит 8 млн руб. для двух учреждений - Северного драматического театра имени М. А. Ульянова в Таре и театра кукол "Сказка" в Калачинске. Средства пойдут на улучшение материально-технической базы и реализацию новых творческих проектов.