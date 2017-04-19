Известный режиссёр увезёт двух омичей на учёбу во ВГИК
Культура  •  19 апреля 2017, 10:45, последнее обновление 19 апреля 2017, 10:53  •  печать

Известный режиссёр увезёт двух омичей на учёбу во ВГИК

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Известный кинорежиссёр, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Фокин "застолбил" два места во ВГИКе для омских студентов.

В эти дни в Омске проходит 10-й Международный фестиваль "Любительское кино + Profi". В кинотеатрах города будет представлено 39 фильмов, в числе которых "28 панфиловцев", который вышел в прокат в прошлом году. Все они будут показаны в омских кинотеатрах бесплатно. В этом году членами жюри стали известный кинорежиссёр, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Фокин и актёр, режиссёр фильма "28 панфиловцев" Ким Дружинин. Вчера состоялась пресс-конференция членов жюри, торжественное открытие фестиваля и специальный показ фильма "Ниоткуда с любовью, или Весёлые похороны" Владимира Фокина.

Несмотря на то, что Москва всегда оттягивала на себя наиболее рисковых людей, и часто наиболее талантливых, я считаю, что Растиньяки, готовые бросить всё и уехать покорять столицу, - это глубоко порочная практика, - отметил Владимир Фокин. - У нас гигантская страна, и на местах по всей этой огромной территории живёт колоссальное число невостребованных талантов. Я сам родом из Харькова, и я помню, каково мне было пробиваться в Москву. Я обрадовался возможности посмотреть омичей и застолбил во ВГИКе право привезти из Омска одного-двух студентов. Пока заявок не поступало, но надеюсь, что найдутся ребята, которые захотят себя испытать. Я готов им содействовать в этом всеми доступными мне способами.

Отметим также, что сегодня в 12.00 другой член жюри - Ким Дружинин - появится в эфире "Радио Сибирь".

Теги  •  #ВГИК #Владимир Фокин #Любительское кино+Profi #омские студенты

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