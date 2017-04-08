Навруз принёс в Омск весеннее тепло

Сегодня, 8 апреля, в парке им. 30-летия ВЛКСМ прошёл городской интерактивный праздник "Навруз собирает друзей", отмечаемый в Омске три года подряд.

Навруз для тюркских народов означает наступление нового года. Он празднуется в дни весеннего равноденствия. В Омске Навруз обозначил приход настоящей весны - с сегодняшнего дня в регионе началось потепление.

Площадкой для празднования стал центральный парк. Его территорию поделили на тематические площадки. В активной зоне можно было принять участие в казахских, киргизских, узбекских, таджикских и татарских играх. На центральной сцене выступали национальные творческие коллективы. Запахами манила разнообразная национальная кухня - узбекская, таджикская, азербайджанская. Предполагалось, что в нашем городе соберут самый массовый Навруз в России - 10-12 тыс. человек.

1 / 15 • Навруз принёс в Омск весну. Подробности <a href="http://omskzdes.ru/culture/46360.html" target="_blank">читайте здесь</a>. Фото: Илья Петров

Фото: Илья Петров