Навруз принёс в Омск весеннее тепло

Навруз для тюркских народов означает наступление нового года. Он празднуется в дни весеннего равноденствия. В Омске Навруз обозначил приход настоящей весны - с сегодняшнего дня в регионе началось потепление.
Площадкой для празднования стал центральный парк. Его территорию поделили на тематические площадки. В активной зоне можно было принять участие в казахских, киргизских, узбекских, таджикских и татарских играх. На центральной сцене выступали национальные творческие коллективы. Запахами манила разнообразная национальная кухня - узбекская, таджикская, азербайджанская. Предполагалось, что в нашем городе соберут самый массовый Навруз в России - 10-12 тыс. человек.
Фото: Илья Петров
Приятно, когда в праздник еще и погода приходит хорошая. Хотя холодные дни еще будут.