Навруз принёс в Омск весеннее тепло
Культура  •   8 апреля 2017, 17:26, последнее обновление 8 апреля 2017, 19:20  •  печать

Навруз принёс в Омск весеннее тепло

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Сегодня, 8 апреля, в парке им. 30-летия ВЛКСМ прошёл городской интерактивный праздник "Навруз собирает друзей", отмечаемый в Омске три года подряд. 

Навруз для тюркских народов означает наступление нового года. Он празднуется в дни весеннего равноденствия. В Омске Навруз обозначил приход настоящей весны - с сегодняшнего дня в регионе началось потепление.

Площадкой для празднования стал центральный парк. Его территорию поделили на тематические площадки. В активной зоне можно было принять участие в казахских, киргизских, узбекских, таджикских и татарских играх. На центральной сцене выступали национальные творческие коллективы. Запахами манила разнообразная национальная кухня - узбекская, таджикская, азербайджанская. Предполагалось, что в нашем городе соберут самый массовый Навруз в России - 10-12 тыс. человек. 

Навруз принёс в Омск весну. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров Навруз принёс в Омск весну. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров Навруз принёс в Омск весну. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров Навруз принёс в Омск весну. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров Навруз принёс в Омск весну. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров Навруз принёс в Омск весну. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров Навруз принёс в Омск весну. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров Навруз принёс в Омск весну. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров Навруз принёс в Омск весну. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров Навруз принёс в Омск весну. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров Навруз принёс в Омск весну. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров Навруз принёс в Омск весну. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров Навруз принёс в Омск весну. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров Навруз принёс в Омск весну. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров Навруз принёс в Омск весну. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров
1 / 15  •  Навруз принёс в Омск весну. Подробности <a href="http://omskzdes.ru/culture/46360.html" target="_blank">читайте здесь</a>. Фото: Илья Петров

Фото: Илья Петров

Теги  •  #Навруз #парк 30-летия ВЛКСМ

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Комментарии
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Мирослав В-ов  •  8 апреля 2017, 18:40

Приятно, когда в праздник еще и погода приходит хорошая. Хотя холодные дни еще будут.

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