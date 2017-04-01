Экс-худрук омского ТЮЗа прокомментировал "доносы" на себя

Бывший худрук Театра юного зрителя Владимир Золотарь на своей странице в Facebook впервые публично комментируя свою отставку, заявил, что "давно смирился с тем, что основная масса нашего народонаселения органически не в состоянии допустить саму возможность существования руководителя, который не ворует".

В своём посте он отметил, что не обращает внимания на истории заключения липовых контрактов с сотрудниками и информацию о его баснословных гонорарах. Также Золотарь оправдался за то, что он как руководитель, по своей инициативе воспользовался средствами театра на то, чтобы представить спектакль на национальной театральной премии "Арлекин".

Владимир Золотарь

- Я НЕ ПРОСИЛ ДЕНЕГ У МИНКУЛЬТА НА ПОЕЗДКУ НА ФЕСТИВАЛЬ И НАЦПРЕМИЮ "АРЛЕКИН" СПЕКТАКЛЯ "У ЛИС ДЛИННЫЕ НОСЫ"? Это прямо нелепо, и потому поразительно. Мало того, что масса свидетелей под присягой покажут обратное, - документы! Письмо министру от театра за моей подписью, два письма от дирекции "Арлекина". Другое дело, что ни на одно письмо не последовало официального ответа. Решение ехать своими силами, за счет средств от продажи билетов стоило больших финансовых проблем. Ведь помимо серьезной суммы на поездку мы лишились значительной части бюджетных средств на постановочные расходы, причем эти деньги Министерство забрало у нас внезапно, уже в разгар года, когда четыре новых постановки были запущены вовсю, с расчетом на эти деньги, и отменять хоть какую-то из них не представлялось возможным, - пишет Золотарь.

В заключении он, отметив, что многие тогда восприняли эту поездку как "имиджевую", посетовал на то, что номинированый на премию в этом году спектакль "Манюня" Евгении Никитиной не попадёт на "Арлекин" в юбилейный для омского ТЮЗ год.

"Меня вообще только забавляют теперь любые доносы на меня - так много их было сочинено за это время, хоть книжкой издавай…Боже, он может быть бесконечным - этот список того, к чему у меня выработался иммунитет", - говорится в сообщении режиссёра.