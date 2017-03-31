Канал "Продвижение" покажет гала-концерт конкурса юных скрипачей и виолончелистов имени Шпета

В субботу, 1 апреля, телеканал покажет торжественную церемонию закрытия и гала-концерт лауреатов II Межрегионального открытого конкурса юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета.

Двухчасовая трансляция начнётся в 11:00. Конкурс, посвящённый памяти педагога по классу скрипки Вильгельма Шпета, прошёл в Омске с 23 по 28 марта 2017 года. Участниками крупнейшего профессионального соревнования стали молодые исполнители от 7 до 19 лет из России и Казахстана.

Жюри под председательством заслуженного артиста РФ, доцента Московской консерватории имени П. И. Чайковского, почётного профессора Пекинской консерватории, солиста Московской филармонии Кирилла Родина объявило лучших музыкантов в четырёх возрастных группах. Обладателями дипломов и призов по итогам конкурса стали 36 исполнителей. Скрипачки Дарья Манза и Валерия Абрамова, виолончелисты Данила Гладких и Антон Тхай удостоены специальных наград от Ассоциации лауреатов Международного конкурса имени П. И. Чайковского.

28 марта 2017 года в Органном зале Омской филармонии состоялись торжественная церемония награждения победителей и призёров конкурса и гала-концерт. Лауреаты первой премии сыграли для зрителей в сопровождении Омского академического симфонического оркестра.

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