Скрипка от Спивакова и комплименты от Башмета. Как юные сибирские музыканты покоряют международные сцены

"Омск Здесь" рассказывает о том, как лауреаты II Межрегионального открытого конкурса юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета делают свои первые шаги в мир большой музыки.

В течение шести дней, с 23 по 28 марта, Омск принимал у себя музыкантов из России и Казахстана на II Межрегиональном открытом конкурсе юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета. Крупнейшее профессиональное соревнование для молодых исполнителей проводилось по двум специальностям: скрипка и виолончель, и собрало на одной площадке 54 участника. Свои таланты продемонстрировали представители барнаульской, красноярской, новосибирской и омской скрипичных школ.

БАРНАУЛ

Основателем прославившейся на весь мир барнаульской скрипичной школы принято считать Олега Абрина, однако сам педагог категорически с этим не согласен, говоря о том, что намного больше в этом направлении сделал Емельян Кац. Олег Аронович считает, что ему вместе с коллегами удалось лишь внести свой вклад в развитие скрипичной школы. И пример тому - целая плеяда талантливых учеников, явно обладающих незаурядными способностями.

В успехе музыканта самое главное - совесть его педагога. Совесть состоит в том, чтобы сделать всё то, что ты можешь. Сколько я мог, я сделал. Смог бы сделать больше, сделал бы больше. Я благодарен своим ребятам за то, что они всегда самоотверженно работают. И для них тоже важно понятие совести: по отношению к своим родителям, которые вкладывают в них и труд, и средства, по отношению к педагогам, которых они не хотят подвести, и, конечно, собственной самооценке. Да, может быть, в будущем кто-то из них не будет великим музыкантом, но эти занятия приучат их трудиться на совесть, и привычка эта проявится в других специальностях, - говорит Олег Абрин. - У нас в классе всегда тёплая атмосфера. Ребята болеют друг за друга, и никто никому не завидует, в этом, наверное, и есть успех моих учеников.

Татьяна Крячкова

Основной претенденткой на победу в конкурсе в Омске называли его ученицу Татьяну Крячкову. И как оказалось, не зря - 17-летняя скрипачка взяла один из Гран-при. Студентка второго курса музколледжа стала заниматься музыкой в пять лет, взяв пример с двоюродной сестры Марины. У своего первого педагога Ларисы Меньшиковой Таня проучилась около года, и когда стало ясно, что девочка очень талантлива, та отвела её к преподавателю Алтайского музыкального колледжа Олегу Абрину, у которого Таня учится и сегодня. С его помощью скрипачка, выучив новую программу, отыграла свой первый сольный концерт, состоявшийся в Концертном зале Русского камерного оркестра в 2008 году. К тому времени она уже получала именную стипендию главы города и несколько раз выступала вместе с симфоническим оркестром города Барнаула, а в восемь лет исполнила сложный "Концерт" Мендельсона.

В 2009 году скрипачка стала обладательницей "Серебряного Щелкунчика" в телевизионном конкурсе "Щелкунчик" и получила вторую премию и диплом лауреата в конкурсе скрипачей при Московской консерватории. Позже талант Тани оценили и на международном уровне. Известный французский скрипичный мастер Ален Карбонар, впечатлённый её исполнительским мастерством на фестивале "Москва встречает друзей", подарил скрипку своей работы. Ещё раньше девочка получила в подарок скрипку от маэстро Владимира Спивакова, и сейчас Татьяну приглашают выступать с "Виртуозами Москвы".

- В детстве я сделала себе игрушечную скрипку из конструктора и "играла". Родители тогда подумали, что нужно меня отдавать в музыку, - рассказала Татьяна. - Конкуренция в Омске ничуть не меньше, чем на международных конкурсах. Примет перед выходом на сцену нет, волнение уходит само собой, когда я выхожу на сцену и начинаю играть. Ты просто делаешь на сцене то, что умеешь, играешь музыку. В других городах мне выступать легче, чем в Барнауле, потому что дома, когда в зале сидят твои педагоги, родители и друзья, играть страшнее. Самое спокойное выступление для меня - большой зал, ты ничего и никого не видишь.

К своим 17 годам она стала лауреатом более чем 20 национальных и международных смотров: Международного конкурса-фестиваля "Виват, талант!", IV Открытого конкурса молодых музыкантов-струнников "Запад-Сибирь-Восток", VI Международного конкурса молодых музыкантов в номинации "Струнные инструменты", IV Открытого краевого конкурса скрипачей, альтистов и виолончелистов имени Е. М. Каца, V Открытого Всероссийского конкурса скрипачей и виолончелистов "Волшебный смычок", VII Международного фестиваля "Москва встречает друзей", X Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик", Международного конкурса скрипачей имени Ю. И. Янкелевича и IX Международного юношеского конкурса имени Чайковского.

- Так получилось, что мы с Таней буквально за несколько лет сделали такой шаг по усложнению программы, что девочка уже в 9 лет исполняла произведения, которые играют в музыкальном училище, в консерватории и просто концертные исполнители. Таня - талантливый ребёнок, и работать с ней - одно удовольствие, - рассказал Олег Абрин.

График занятий у Тани напряжённый: ежедневные занятия дома, три раза в неделю - в музыкальной школе, а перед конкурсами подготовка становится ещё интенсивнее. Кроме этого, с ней проводили мастер-классы выдающиеся скрипачи современности - профессор Московской консерватории и высшей школы музыки в Кёльне Виктор Третьяков и скрипач Захар Брон.

Олег Абрин и его ученица

- Многое зависит от педагога и от его манеры заинтересовать ученика. Олег Аронович (Абрин - прим. ред.) это способен делать так, что мы готовы выступать и выступать. Он вселяет в нас больше желания работать, трудиться и выигрывать конкурсы. Вот так мы съездим на конкурс, станем лауреатами, и сразу появляется желание достигать ещё больших вершин, - говорит Татьяна.

Ещё одна ученица Олега Абрина - 15-летняя Валерия Абрамова стала обладательницей второго Гран-при. Интерес к скрипке она также проявила в пять лет - после того, как побывала в составе детсадовской группы в детской музыкальной школе № 5. Тогда перед детьми выступала ученица Олега Абрина Дарья Кулишкина. Через год Абрамова попала в класс известного педагога Светланы Чекановой, которая тут же разглядела в своей ученице незаурядные способности, поэтому, когда заходит речь об учителях, Валерия всегда называет два имени - Светлана Чеканова и Олег Абрин.

Валерия Абрамова

В свои 15 лет Валерия уже дважды (в 9 и 11 лет) участвовала в престижном Международном музыкальном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик", а также была победительницей Международного конкурса юношеского исполнительского искусства имени Г. В. Свиридова. Также она стала одной из победительниц целой серии отборочных туров в юношеский оркестр, сформированный маэстро Юрием Башметом.

По словам Олега Абрина, Юрий Башмет сразу выделил его ученицу из всех ребят, участвующих в прослушивании. Более того, он предложил ей в следующем году выступить с этим оркестром в качестве солистки. О том, что исполнительский уровень барнаульской скрипачки был высоко оценён маэстро, свидетельствует и тот факт, что 14-летнюю девочку посадили за второй пульт первых скрипок - то есть максимально близко к дирижёру, что говорит об уровне мастерства музыканта.

- Уже сегодня Лера получает множество приглашений от профессоров Московской консерватории продолжить учёбу на базе Центральной музыкальной школы для одарённых детей, - говорит Олег Аронович. - Когда наши дети разъезжают по миру, слава о силе барнаульской скрипичной школы только укрепляется, так что Барнаул свой статус столицы скрипки продолжает подтверждать.

КРАСНОЯРСК

Классическая музыка была понята и востребована красноярцами давно, и объединение на одной сцене нескольких поколений музыкантов: почётного гражданина Красноярска, выдающегося скрипача Виктора Третьякова, знаменитого педагога, основателя и бессменного руководителя Красноярского камерного оркестра Михаила Бенюмова, замечательной исполнительницы Риммы Бенюмовой и юной участницы всероссийского конкурса "Щелкунчик" Дарьи Манзы, - это подтверждение преемственности музыкальных традиций. Безусловно, восходящие талантливые звёзды являются надеждой и гордостью всех красноярцев, и таких дарований в городе очень много. Молодые скрипачи являются лауреатами многих международных конкурсов и на самом высоком уровне представляют Красноярск как в России, так и за рубежом.

11-летняя красноярская скрипачка Дарья Манза стала обладательницей второй премии и получила приглашение принять участие в юношеском конкурсе имени Чайковского. Даша взяла скрипку в руки в шесть лет. И так как девочка выросла в семье художников, то она всегда рисует музыкальное произведение, которое будет исполнять и, возможно, такой необычный подход позволяет ей в полной мере проникнуться музыкой.

Дарья Манза

Талантливая ученица профессора Михаила Бенюмова, лауреат престижных музыкальных состязаний, в 2015 году приняла участие в Международном телевизионном конкурсе "Щелкунчик". Блестяще выступив, девочка получила специальный приз - приглашение на мастер-класс швейцарской академии Захара Брона. В мае прошлого года Дарья приняла участие в XIII Международном фестивале "Москва встречает друзей", организованном Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова. Организаторы фестиваля высоко оценили Дашино выступление и решили поощрить её, подарив эксклюзивную скрипку. В ноябре она стала победительницей Международного юношеского конкурса имени Е. А. Мравинского. Михаил Бенюмов называет свою ученицу удивительной, а её победы считает большими культурными событиями для Красноярска.

Михаил Бенюмов

- "Щелкунчик" без преувеличения можно назвать малым конкурсом Чайковского, - подчеркнул Михаил Иосифович. - Даша попала в созвездие лучших юных музыкантов мира. Пройти отбор и попасть в число конкурсантов - это уже большая победа. Призы и победы не так важны, главное - уметь заявить о себе, и Дарья Манза делает это уверенно.

10-летняя Анжелика Сластных из Красноярска несмотря на то, что впервые принимала участие в конкурсе за пределами родного города, получила третью премию среди музыкантов своего возраста. Девочка играет на скрипке с 6 лет, успела она позаниматься и танцами. Но, когда встал выбор между двух дисциплин, Анжелика выбрала музыку и, как признаётся, ничуть об этом не жалеет. Сейчас она учится в 4 классе ДМШ № 10 по специальности "скрипка" у преподавателя первой квалификационной категории Людмилы Давыдовой. Совершенствует свой исполнительский уровень, участвуя в городских конкурсах, а также в мастер-классах ведущих преподавателей Красноярского государственного института искусств имени М. Георгиевой - у профессора Михаила Бенюмова и Марины Бусаркиной. Сейчас Анжелика и её педагог Людмила Давыдова думают о том, чтобы принять участие в следующем Межрегиональном конкурсе имени Шпета, и занять в нём достойное место.

Анжелика Сластных

Талант, бесспорно, необходим, но и без труда ничего не получится. Есть много способных детей, которые из-за недостаточной силы воли или лени не могли достичь тех успехов, на которые они могли бы рассчитывать, если бы они упорно занимались, - говорит преподаватель Людмила Давыдова. - Музыка - это спорт, только особенный. Нужно много заниматься, чтобы достичь хороших результатов.

НОВОСИБИРСК

В 70-е годы музыкальный мир заговорил о новосибирской скрипичной школе. Здесь были все условия для её появления - прекрасный симфонический оркестр, оперный театр, единственная в Сибири консерватория, а также школа для одарённых детей. После сенсационных успехов учеников Захара Брона - Вадима Репина и Максима Венгерова - новосибирский скрипичный феномен заявил о себе во всеуслышание. Успехи новосибирской скрипичной школы связаны с именами этих преподавателей. Немаловажным стимулом для юных музыкантов являются успехи на конкурсах в России и за рубежом. Сильная в Новосибирске и виолончельная школа. В этом году на конкурсе имени Шпета первая премия была присуждена Полине Тхай, которая также была отмечена судьями за лучшее исполнение произведения крупной формы. Её брат, Антон, стал обладателем первой премии в своей возрастной группе, а также получил специальный приз от Ассоциации лауреатов Международного конкурса имени П. И. Чайковского - поездку на одноимённый конкурс в Казахстан.

Полина Тхай

ОМСК

В Омске будущих музыкантов готовят в детских школах искусств, среди которых можно выделить ДШИ № 6. За 55 лет её окончили 4000 детей, и каждый десятый стал профессиональным музыкантом. Награды, которые ученики завоёвывают на престижных музыкальных конкурсах мирового и федерального уровня, просто не сосчитать. Так, например, в 2105 году виолончелистка Анастасия Ушакова, начинавшая свой творческий путь в ДШИ, выиграла Гран-при по классу "виолончель" на IX юношеском конкурсе имени Петра Чайковского в Новосибирске, а сегодня она является членом объединённого жюри Межрегионального конкурса имени Шпета, председателем молодёжной секции Ассоциации лауреатов Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Сейчас в ДШИ № 6 учатся 720 человек, и, как говорит директор школы Владимир Аксаментов, на их успехи в значительной мере влияет энтузиазм учителя.

- Если есть талантливые, самоотверженные, преданные искусству педагоги, то есть и такие дети. Это самое главное, - рассказывает Владимир Аксаментов. - Сейчас школа единственная в городе, где есть четыре оркестра, и единственная в области, где есть духовой оркестр. Каждый год выступаем в Москве, и впервые в регионе (как мне говорил Владимир Спиваков) давали выступления в двух отделениях.

Обладательницей первой премии конкурса имени Шпета в этом году стала воспитанница школы 11-летняя Софья Кириллова. На счету Софьи пока только участие в региональных конкурсах, но она уже успела стать стипендиатом фонда Дениса Мацуева "Новые имена". Другая юная омская скрипачка, обладательница первой премии конкурса 8-летняя Лада Попова также успела стать стипендиатом фонда Дениса Мацуева "Новые имена". И впервые в своей музыкальной карьере на Гала-концерте девочка сыграла вместе с Омским симфоническим оркестром, и дирижёр коллектива Дмитрий Васильев отметил, что её ждёт большая сцена.

Лада Попова и Софья Кириллова

Ещё одним шагом омских исполнителей в мир музыки становится училище имени В. Я. Шебалина. Среди его выпускников - имена, которые являются гордостью музыкальной культуры России и хорошо известны за рубежом. Сегодня преподаватели и студенты училища принимают активное участие в международных, всероссийских, региональных конкурсах и фестивалях, а также становятся их лауреатами и дипломантами.

Свои силы на конкурсе в этом году уже второй раз пробовала Александра Галакова. Юная виолончелистка долго сомневалась в том, хочет ли посвятить свою жизнь музыке, а когда услышала игру известного российского виолончелиста Дениса Шаповалова, вдохновилась этим музыкальным инструментом, и уже 12 лет не выпускает его из рук. Любовь к виолончели Александре привила и педагог, преподаватель ДШИ № 6 Ирина Пархоменко, ученики которой уже много лет становятся лауреатами престижных музыкальных конкурсов.

Александра Галакова

- Я не знала, что на виолончели можно так играть музыку, так её исполнять. И я вдохновилась так сильно, что поняла, что я начинаю заниматься, и всё - больше мне ничего не надо, - рассказывает Александра. - Я делала всё, лишь бы позаниматься, прогуливала уроки. Некоторые педагоги в школе меня, конечно, понимали, за что я им очень благодарна. Морально тяжело готовиться: появляются какие-то страхи, сомнения. Но ты начинаешь понимать, что музыка - это искусство, для неё рамок нет. Каждый музыкант - великий.

Фото: Илья Петров