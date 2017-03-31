Омский музыкальный театр посвятит спектакль ушедшему из жизни Георгию Котову

Сегодня в Омском музыкальном театре состоится премьера оперетты Юрия Милютина "Девичий переполох", которая будет посвящена недавно ушедшему из жизни народному артисту Георгию Котову.

Сегодня, 31 марта, в Омском государственном музыкальном театре состоится премьера оперетты Юрия Милютина "Девичий переполох". Спектакль будет посвящён не только 70-летнему юбилею театра, но и ушедшему недавно из жизни Георгию Котову.

Отметим, что впервые оперетта была поставлена в Омском театре музыкальной комедии в далёком 1952 году. Тогда спектакль имел большой успех - на его показах всегда царил полный аншлаг. Через 28 лет народный артист РСФСР Егор Котов поставил искромётную музыкальную комедию "Девичий переполох", в которой были заняты и ныне действующие артисты театра: Владимир Миллер, Надежда и Анатолий Мотовиловы. В постановке, которая будет показана сегодня, они также выйдут на сцену, но уже в других ролях.

Третью постановку оперетты "Девичий переполох" на омской сцене осуществил народный артист РФ, лауреат национальной театральной премии "Золотая маска", главный приглашённый режиссёр театра Кирилл Савельевич Стрежнев.

Премьерный спектакль "Девичий переполох" станет данью памяти ушедшего из жизни 21 марта Егора Валерьяновича Котова. Эта невосполнимая утрата внесла коррективы в репертуар Омского музыкального театра: 7 апреля вместо гала-концерта будет показан "Девичий переполох", перенесены на осень праздничные мероприятия по празднованию юбилея театра, - рассказали в театре.

Напомним, что свой 70-летний юбилей коллектив Омского музыкального театра отметит 24 мая.