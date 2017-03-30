Омская "Галёрка" стала лидером по продаже билетов акции "Театр.Go"
Культура  •  30 марта 2017, 16:00  •  печать

Омская "Галёрка" стала лидером по продаже билетов акции "Театр.Go"

Автор:

За сутки в рамках проекта "Театр.Go" в театре продано более тысячи билетов.

Сегодня были подведены итоги акции "Театр.Go", которая проходила в Международный день театра, 27 марта в нескольких городах России. В течение 24 часов можно было купить билеты со скидкой до 90 % в 100 театров. Напомним, к проекту присоединились Омский государственный театр куклы, актёра, маски "Арлекин" и "Галёрка".

Как рассказали организаторы проекта, за сутки было продано более 40 тысяч билетов в 61 театр в 14 городах России, а страницу проекта в интернете посмотрели не менее полумиллиона раз.

Всего по итогам акции было продано более 57 тыс. билетов. Самый дешёвый из них стоил 15 рублей на спектакль пермского театра кукол "Туки-Луки", а самый дорогой - больше 6 тысяч - на спектакль "Игра втроём" Московского драматического театра на Малой Бронной. В топ-5 городов, жители которых купили больше всего билетов, вошли Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Воронеж и Ростов-на-Дону.

Омский государственный драматический театр "Галёрка" оказался в списке театров с наибольшими показателями продаж. Как рассказали "Омск Здесь" в театре, 27 марта в кассе было продано более 1200 билетов, цена которых варьировалась от 60 до 200 рублей с учётом скидки в 60 %.

Теги  •  #акция #Галерка #Международный день театра #спектакль

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Владимир Семенов  •  30 марта 2017, 16:02

Просто отличный уровень продаж билетов - скидки очень привлекли театралов.

Ответить
Последние новости
Сотрудники "ОмскВодоканала" починили колонку, из которой лилась коричневая жижа  •  сегодня, 16:13  •   1
Омич украл из магазина женские колготки, чтобы порадовать свою девушку  •  сегодня, 15:52
Замглавы Кормиловского района продал государственную землю за бесценок  •  сегодня, 15:45
За лесными пожарами в Омской области будут следить из космоса  •  сегодня, 15:25  •   2
Грабитель избил омича и украл у него ремень  •  сегодня, 15:00
Построившие кабак омские школьники развеселили Ивана Урганта и журналистов BBC  •  сегодня, 14:51
Еще новости
Вавилон 240x400