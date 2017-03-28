Российские и зарубежные музыканты подарили аккордеон слепому мальчику из Омска
Культура  •  28 марта 2017, 16:50, последнее обновление 28 марта 2017, 17:27  •  печать

Российские и зарубежные музыканты подарили аккордеон слепому мальчику из Омска

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15-летний подросток получил возможность развивать свой талант музыканта благодаря подарку, который ему сделали старшие коллеги.

Президент русско-французской ассоциации Sansyberie Роман Жбанов подарил незрячему мальчику из Омска новый аккордеон стоимостью 500 тыс. руб., средства на покупку которого собрали музыканты из разных уголков Европы и России. Инструмент, на котором теперь предстоит играть юному дарованию, был произведён вручную, он обладает целым спектром положительных качеств, в частности, красивым звучным тембром.

- Я мечтаю стать одним из лучших музыкантов-аккордеонистов мира, - цитирует мальчика портал vn.ru. - Благодаря вам, моя мечта играть на хорошем инструменте сбылась.

По словам Романа Жбанова, идея запустить проект по оказанию помощи талантливым подросткам с ограниченными возможностями здоровья родилась после Маланинского конкурса баянистов, который прошёл в Новосибирске в январе текущего года. Его лауреатом тогда и стал незрячий мальчика из Омска. Президент ассоциации Sansyberie надеется, что благодаря его проекту многие талантливые музыканты с ограниченными возможностями здоровья смогут получить помощь и развить свои способности.

Теги  •  #музыкант #омские аккордеонисты #подарок

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Комментарии
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Екатерина Семенова  •  28 марта 2017, 18:03

Молодцы, подарили в складчину!

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