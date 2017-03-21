Владимир Шалак: "В Омске очень мощная скрипичная школа"

Директор департамента культуры мэрии Омска Владимир Шалак уверен, что конкурсанты из Омска достойно выступят на II межрегиональном открытом конкурсе юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета.

Уже на этой неделе в Омске состоится II межрегиональный открытый конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета. Музыкальный марафон, который пройдёт с 23 по 28 марта, соберёт молодых талантливых исполнителей из России и ближнего зарубежья. Участниками смотра станут 59 юных виолончелистов и скрипачей в возрасте от 7 до 19 лет.

- В Омске очень мощная скрипичная школа, и достойные виолончелисты. Я думаю, участие наших конкурсантов будет определяющим. Нам не стыдно представить и Органный зал, в котором будет проходить конкурс. У нас нет ни малейшего чувства беспокойства. Должно всё пройти на хорошем уровне, - отметил директор департамента культуры мэрии Омска Владимир Шалак.

В состав жюри II межрегионального открытого конкурса юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета вошли профессора высших учебных заведений из России и ближнего зарубежья: Казахского национального университета искусств (Астана), Московской консерватории имени П. И. Чайковского, Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, Алтайского государственного университета, Красноярской государственной академии музыки и театра. Председателем жюри стал заслуженный артист России Кирилл Родин.