Директором омского "Дома кино" стала Татьяна Карпинина
Культура  •  21 марта 2017, 11:03, последнее обновление 21 марта 2017, 11:10  •  печать

Директором омского "Дома кино" стала Татьяна Карпинина

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Спустя два месяца после открытия "Дома кино" в учреждении сменился директор.

Глава департамента культуры администрации города Владимир Шалак сообщил о кадровых перестановках в омском "Доме кино". Бывший директор учреждения Сергей Фамильцев пошёл на повышение, его назначили руководителем областного киновидеоцентра. Вакантное место главы омского "Дома кино" заняла Татьяна Карпинина, до этого работавшая в учреждении в должности ведущего менеджера.

- Она всю жизнь работает в кино, человек знаковый, - охарактеризовал новоиспечённого директора "Дома кино" Владимир Шалак. - Так что всё, что было начато, будет продолжено. И всё фестивальное движение будет развиваться.

Напомним, омский "Дом кино" был открыт в конце прошлого года. Учреждение создали на базе "Центра искусств, фестивалей и праздников", который расположен по адресу: Ленинградская площадь, 1.

Теги  •  #Владимир Шалак #Дом кино #кино #фильм

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