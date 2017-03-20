В Омске расширяется самая большая за Уралом школа искусств
Культура  •  20 марта 2017, 11:10, последнее обновление 20 марта 2017, 12:38  •  печать

В Омске расширяется самая большая за Уралом школа искусств

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В детской школе искусств № 12 в апреле откроется ещё два хореографических зала.

В апреле в детской школе искусств № 12, считающейся самой большой за Уралом, откроется ещё два хореографических зала. Об этом стало известно в ходе проверки строительных работ мэром Омска Вячеславом Двораковским.

Отделка в одном из залов почти завершена - здесь, по сути, остаётся только установить балетные станки и повесить зеркала, в другом - начаты чистовые работы, - рассказал директор департамента культуры Владимир Шалак. - Оба помещения будут сданы в апреле.

Как рассказали "Омск Здесь" в школе искусств № 12, два дополнительных хореографических зала откроются в бывшей столовой ПАТП № 9 (проспект Мира, 112), где с 2015 года располагается учреждение культуры. Ожидается, что залы откроются 25 апреля. Одновременно в них смогут заниматься 80 человек. Оборудование танцевальных помещений осуществляется за счёт собственных средств школы без привлечения денег из бюджета города. Здесь занимаются музыкальным и изобразительным, а также декоративно-прикладным искусством, преподают хореографию и театральное мастерство. С сентября 2017 года число учеников школы возрастёт до тысячи человек.

Теги  •  #хореография #школа искусств

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Комментарии
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Александр Божежар  •  20 марта 2017, 11:37

Конечно хорошо, но как велось финансирование - из собственных сбережений или государственного вливания, потому как сейчас такие проекты плохо проходят.

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