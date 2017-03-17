Директор омского кинотеатра снялся в скандальном фильме Учителя

Премьера фильма Алексея Учителя "Матильда", которая была назначена на 30 марта, перенесена на октябрь. Напомним, в феврале в адрес режиссёра и кинопрокатчиков поступали письма от активистов организации "Христианское государство - Святая Русь" с угрозами сжечь кинотеатры в случае проката ещё не вышедшего на экраны фильма. Одну из угроз получил и директор киноцентра "Вавилон" Борис Собко, который, как выяснилось, засветился в картине в качестве актёра одной из массовых сцен.

- Меня пригласили на съёмку этого фильма в Санкт-Петербурге в прошлом году во время "Кинорынка". Я есть в кадре крупным планом. Ну кто узнает: я в бакенбардах и усах, в офицерском одеянии, стою в масонской ложе, в массовке, когда царю становится плохо. Для меня это был огромный опыт, - поделился с "Омск Здесь" Борис Собко.

Кроме этого, он рассказал, что предлагал режиссёру Алексею Учителю, который объявил конкурс на название фильма, свой вариант: "Ему очень не нравилось название "Матильда", и он хотел его изменить. И однажды на вечере Анны Ениной я услышал, что в дневнике Николай II называл Матильду "моя маленькая К". Я предложил это название, и его озвучили со сцены "Кинорынка", но было уже поздно, так как везде по документам фильм уже проходил как "Матильда". Хотя у Учителя загорелись глаза".

Что касается скандала вокруг картины, то Борис Собко уверен, что он не только не навредит кинопрокату, но, наоборот, послужит для него пиаром, поскольку "без скандала у народа не будет и интереса".

- Действительно, после такого скандала люди пойдут на этот фильм, вопрос только в том, что он возник слишком рано, и может поутихнуть. Но ничто не случайно! - отметил Борис Собко. - И как после всего того, что произошло, я не выпущу этот фильм? Конечно, я его выпущу! Люди должны прийти, посмотреть, оценить и сделать для себя какие-то выводы, и я уверен, что для многих этот фильм будет потрясением. Я видел отрывки, рабочие материалы, и это потрясающе.