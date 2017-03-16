Омские театралы простятся с Елизаветой Романенко 18 марта

15 марта ушла из жизни заслуженная артистка России Елизавета Романенко, которая отдала омскому Драмтеатру 55 лет и до последних дней играла главную роль в криминальной комедии "Дорогая Памела", а также была задействована в спектаклях "Без ангела" и "Ханума".

Всего на счету актрисы - около 50 ролей. Елизавета Романенко - лауреат премии "Легенда омской сцены", лауреат Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского за исполнение роли Омельченко в спектакле "У войны - не женское лицо", лауреат премии имени Любови Полищук за исполнение лучшей женской роли - Фёдоровны в спектакле "Три девушки в голубом". Также актриса награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

- Елизавета Николаевна - актриса редкой для Омской драмы судьбы и редкой индивидуальности. Вся её творческая жизнь связана с одним театром. Здесь раскрылся её недюжинный остро-драматический талант. На омской сцене она создала подлинно народные характеры. Актриса всегда точно видела образ, требовательно отбирая выразительные средства, при этом в своих работах она умела сопрягать свой личный опыт с материалом роли, создавая образы, способные потрясать сердца зрителей. Уход Елизаветы Николаевны - невосполнимая потеря для нашего театра, для зрителей, для её родных и близких людей. Светлая память сохранится в наших сердцах об актрисе огромного таланта, прекрасном человеке, - говорится сообщении театра.

Прощание с Елизаветой Романенко состоится 18 марта с 11 до 12 часов в Голубом фойе Омского академического театра драмы. Актриса будет похоронена на Старо-Северном мемориальном кладбище города Омска.