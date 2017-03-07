Омичей позвали спеть на Всероссийском конкурсе
Культура  •   7 марта 2017, 10:25, последнее обновление 7 марта 2017, 10:51  •  печать

Омичей позвали спеть на Всероссийском конкурсе

Автор: Вероника Жукова

Жителей Омска пригласили поучаствовать в заочном конкурсе Всероссийского фестиваля авторской песни.

В 2017 году в рамках Всероссийского фестиваля авторской песни "Гринландия" пройдет заочный конкурс "Я, ты, он, она - вместе целая страна!". Творческое состязание стартует в начале марта и продлится до 6 июня.

Стать его участниками могут как начинающие поэты и музыканты, так и уже имеющие опыт в музыкальном творчестве. Оценивать конкурсантов будет жюри под председательством Народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Кроме того, специально в честь Года экологии в России на конкурсе появится специальная номинация "Украсим Родину садами!".

Как сообщили организаторы, победители конкурса "Я, ты, он, она - вместе целая страна!" будут приглашены непосредственно на фестиваль "Гринландия", который пройдёт 21-23 июля в Кировской области. Подробности фестиваля можно узнать на сайте grinlandia.ru.

Теги  •  #авторская песня #конкурс

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Комментарии

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Юрий Александрович  •  7 марта 2017, 10:59

В нашем городе всегда было много желающих проявиться себя в песенном жанре, таланты вперёд, за призовыми местами в конкурсе

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