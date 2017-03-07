Омичей позвали спеть на Всероссийском конкурсе

В 2017 году в рамках Всероссийского фестиваля авторской песни "Гринландия" пройдет заочный конкурс "Я, ты, он, она - вместе целая страна!". Творческое состязание стартует в начале марта и продлится до 6 июня.

Стать его участниками могут как начинающие поэты и музыканты, так и уже имеющие опыт в музыкальном творчестве. Оценивать конкурсантов будет жюри под председательством Народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Кроме того, специально в честь Года экологии в России на конкурсе появится специальная номинация "Украсим Родину садами!".

Как сообщили организаторы, победители конкурса "Я, ты, он, она - вместе целая страна!" будут приглашены непосредственно на фестиваль "Гринландия", который пройдёт 21-23 июля в Кировской области. Подробности фестиваля можно узнать на сайте grinlandia.ru.