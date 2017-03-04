"Хор Турецкого" удивил омичей мужским канканом и женскими партиями

Вчера, 3 марта, в Омске состоялся уже не первый, но всегда желанный для омской публики концерт уникального арт-хора.

Девять солистов под руководством маэстро Михаила Турецкого за полуторачасовое выступление охватили практически весь диапазон музыкальных жанров: от классической оперы до современной поп-музыки, рок-н-ролла, шансона, фольклора и советских патриотических песен. Здесь и фрагменты из опер XIX века, рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда", григорианский хорал, еврейские куплеты, оммаж советскому кино и даже "Лирическая" Владимира Высоцкого.

Долгожданная, по словам музыканта, встреча открылась несколькими фрагментами из "нескучной" оперы. Затем была ария Casta Diva из оперы Винченцо Беллини "Норма". Её исполнил Михаил Кузнецов - обладатель редкого голоса - тенора-альтино, которому подвластны даже самые сложные женские партии. На другом "полюсе" находятся обладатель баса Игорь Зверев и Евгений Кульмис - бас-профундо - самый низкий голос хора.

1 / 18 • К 8 марта "Хор Турецкого" презентовал в Омске свою новую программу "Всё ради женщин". Фото: Илья Петров

Вторая часть концерта открылась песнями "Королева красоты" и "Червона рута". Патриотический тон концерту придала песня "С чего начинается Родина", а лиричность - композиция "Снег кружится". Песня "Разговор со счастьем", которую, как все помнят, в любимом гайдаевском фильме сопровождает призыв "Танцуют все!", задала хореографическую тематику. "Мы - единственный танцующий хор! Танцуем как можем!" - комментировал Михаил Турецкий.

Хореографическая часть концерта завершилась канканом в исполнении хора. "Необычный танец для мужской группы с натуральной ориентацией", - так объяснил Турецкий происходящее на сцене. Под занавес со сцены прозвучала старейшая еврейская песня "Хава Нагила", а на бис певцы со всем залом спели знаменитую "Льётся музыка" Вячеслава Добрынина.

Фото: Илья Петров