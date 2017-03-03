Омская "Галёрка" поделится "Радостью" со зрителями
Культура  •   3 марта 2017, 13:15, последнее обновление 3 марта 2017, 13:15  •  печать

Омская "Галёрка" поделится "Радостью" со зрителями

Автор: Дарья Молчанская

В театре "Галёрка" идут репетиции премьеры спектакля "В поисках радости" по пьесе Виктора Розова.

Режиссёром-постановщиком спектакля по пьесе Виктора Розова выступает заслуженный деятель искусств РФ Владимир Витько. В постановке заняты как ветераны театра, так и молодые артисты. На сцену выйдут Светлана Романова, Артём и Даниэль Савиновы, Сергей Климов, Екатерина Латыпова, Павел Кондрашин, Владимир Приезжаев, Татьяна Майорова, Александр Андрианов и Татьяна Васюхина.

Наверное, главная радость в жизни та, которой можно поделиться с другими. За которой не надо стоять в очереди в магазине. Она находится совсем в другом месте - в сиянии глаз любимой девушки, в настоящей мужской дружбе, в тёплом семейном уюте. Именно об этом комедия этого замечательного драматурга, щедро украшенная знаменитым розовским юмором, где, как и в жизни, великое и смешное рядом, - поделился режиссёр спектакля Владимир Витько.  

Добавим, что первые показы спектакля состоятся на сцене Дома актера имени Н. Чонишвили 16 и 17 марта.

Теги  •  #Галерка #Дом актера #спектакль

Читайте также

Вавилон 980х90

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В Омской области бездомный убил фермера и скормил его свиньям  •  сегодня, 14:15
В Омске ожидаются снег и слабая плюсовая температура  •  сегодня, 14:13
Депутаты Омского горсовета разбираются с жёнами своих коллег  •  сегодня, 13:57
В Омской области наказали правозащитников-шантажистов  •  сегодня, 13:40
15 мм со свистом: омские чиновники измерили трещины на новых дорогах  •  сегодня, 13:23  •  
Омский депутат-должник Антон Дубель решил стать банкротом  •  сегодня, 13:10
Еще новости
СибРМ 240x400
Ювелирный Союз 240Х400
Золото55 240x400