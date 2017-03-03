Омская "Галёрка" поделится "Радостью" со зрителями

Режиссёром-постановщиком спектакля по пьесе Виктора Розова выступает заслуженный деятель искусств РФ Владимир Витько. В постановке заняты как ветераны театра, так и молодые артисты. На сцену выйдут Светлана Романова, Артём и Даниэль Савиновы, Сергей Климов, Екатерина Латыпова, Павел Кондрашин, Владимир Приезжаев, Татьяна Майорова, Александр Андрианов и Татьяна Васюхина.

Наверное, главная радость в жизни та, которой можно поделиться с другими. За которой не надо стоять в очереди в магазине. Она находится совсем в другом месте - в сиянии глаз любимой девушки, в настоящей мужской дружбе, в тёплом семейном уюте. Именно об этом комедия этого замечательного драматурга, щедро украшенная знаменитым розовским юмором, где, как и в жизни, великое и смешное рядом, - поделился режиссёр спектакля Владимир Витько.

Добавим, что первые показы спектакля состоятся на сцене Дома актера имени Н. Чонишвили 16 и 17 марта.