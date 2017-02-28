Омский симфонический оркестр "озвучит" фильмы Чарли Чаплина
Культура  •  28 февраля 2017, 12:23, последнее обновление 28 февраля 2017, 12:31  •  печать

Омский симфонический оркестр "озвучит" фильмы Чарли Чаплина

Автор: Дарья Молчанская

Омский академический симфонический оркестр наполнит немые ленты Чарли Чаплина звуком, исполнив музыку, созданную к ним.

8 марта в Концертном зале филармонии Омский академический симфонический оркестр представит новую концертную программу "Великое немое", которая перенесёт зрителей в эпоху немого кино.

На большом мультимедиаэкране зрители увидят фрагменты фильмов Чарли Чаплина: "Малыш", "Цирк", "Золотая лихорадка", "Огни большого города" и "Новые времена". В это время Омский академический симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Дмитрия Васильева наполнит эти немые ленты звуком, исполнив музыку, созданную к ним.

- Мне нужна была изящная, романтическая музыка, которая контрастировала бы с образом бродяги и придавала бы эмоциональную глубину, - так говорил Чаплин о работе над саундтреком к своему знаменитому фильму "Огни большого города". - Единственным, что мне тогда нравилось в звуковом кино, это то, что я мог контролировать музыкальное сопровождение фильма, и я сочинял его сам. 

Теги  •  #музыкальная программа #Омский симфонический оркестр

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