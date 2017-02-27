Оскар-2017: фавориты и тёмные лошадки

26 февраля в Лос-Анджелесе состоится 89-я церемония вручения наград премии "Оскар" - одно из главных событий в мире киноискусства. В числе лидеров по количеству номинаций драмы "По соображениям совести" и "Лев" (по 6 номинаций), фантастический триллер "Прибытие" и прорыв независимого кино "Лунный свет" (по 8 номинаций). И, конечно же, мюзикл "Ла-Ла Ленд", повторивший рекорд премии по количеству номинации - 14 номинаций в 13 категориях! "Омск Здесь" обратился к представителям искусства и киноэкспертам, чтобы узнать их ожидания от грядущей церемонии и выяснить, кто же возьмёт "Оскар-2017" в главной номинации "Лучший фильм".

Диана Мартиросян, кинообозреватель телеканала "21TV"

- После победы Трампа у большинства американцев появилось меланхолично-депрессивное настроение, и поэтому яркий и духоподъёмный "Ла-Ла Ленд", вовремя появившийся в мировом прокате, сразу стал любимцем публики и прессы. Скорее всего, фильм возьмёт немало наград, так как лидирует с большим перевесом и выиграл почти все ключевые награды на "Золотом Глобусе", который является как бы предисловием "Оскара". Лучшая режиссура может достаться Мелу Гибсону. "По соображениям совести" - не только фильм-возвращение безусловно выдающегося режиссёра, но и одна из самых излюбленных тем Голливуда: война и гуманизм рука об руку. Лучшая мужская роль: здесь либо Райан Гослинг, либо Кейси Аффлек. Конечно, несмотря на бесподобную пластику Гослинга, Аффлек лучше. Лучшая женская роль, к сожалению, не достанется Натали Портман за бесподобную Джеки, роль, на которой держится весь фильм. Очень хочется, чтобы выиграла дерзкая, смелая и ироничная Изабель Юппер из одного из лучших фильмов прошлого года - "Она". У Эммы Стоун лучшие роли и статуэтки ещё впереди.

Борис Гуц, режиссёр

- В 2010-2013 году я активно следил за оскаровской гонкой, писал об этом в своём блоге ЖЖ, обычно угадывал на 95 %. В год, когда Макконахи и Лето получили свои "сумасшедшие "Оскары", а гений операторского искусства Любецки взял свою первую из трёх на сегодняшний момент статуэток, я предсказал все главные премии. И стало скучно. С тех пор я не слежу за "Оскаром". Можно болеть сколько угодно за понравившийся фильм, но любой профессиональный кинокритик, внимательно наблюдающий за конъюнктурой современного американского кино, сможет вам ответить, кто победит, и это наверняка будет не ваш любимый фильм. Да и какая разница? Год назад победил "В центре внимания", но это не значит, что тонкая чувственная "Комната" или пафосный "Выживший" чем-то хуже. Я бы остался доволен выбором академиков, если бы наградили великую актрису Изабель Юппер. На 99 % так и случится. И это будет красиво!

Дмитрий Маликов, композитор

- Специально фильмы - номинанты на "Оскар" не смотрел, так как занят своим собственным музыкальным спектаклем. Но "Ла-Ла Ленд" обязательно посмотрю. Наслышан про этот фильм, уверен в его победе. Вообще, люблю смотреть неоднозначные и неординарные фильмы. Последнее, что понравилось, - фильм "Идеальные незнакомцы", которого нет среди номинантов на "Оскар", но зато он удостоился главной кинопремии Италии "Давид ди Донателло".

Дим Галдин, режиссёр

- За "Оскаром" слежу, но не фанатично. "Оскар" для меня в большей мере информационный помощник, рассказывающий о лучших анимационных работах и фильмах, которые упустил из вида. Прогнозов по фильму-победителю не делаю, потому что очень часто победитель "известен" заранее. Искренне радуюсь за отмеченные премией гениальные актёрские работы, так как актёру как художнику очень важно получить ответную реакцию на затраченные им эмоции. И это самое интересное в трансляции премии - наблюдать за эмоциями, которые испытывает победитель. Искренне расстраиваюсь за талантливых актёров, которых премия несколько лет обходит по каким-то "политическим" соображениям.

Дмитрий Савельев, директор кинотеатра "Слава"

- За оскаровской гонкой я активно слежу. И даже вместе со зрителями нашего кинотеатра - мы установили в фойе голосование "Какой фильм достоин "Оскара"?". И по мнению наших зрителей, наибольшие шансы заполучить заветную статуэтку есть у драмы "Лев" (экранизация невероятной жизненной истории), исторической драмы "По соображениям совести" и яркого и заводного мюзикла "Ла-Ла Ленд". Эти прогнозы вполне совпадают с мнением кинокритиков, но все фильмы настолько разные и каждый по-своему прекрасен, что делать более точные предположения невозможно, ждём итоги! Ну а я лично болею за "По соображениям совести".

Ирина Чернышева, шеф-редактор отдела "Культура" РИА "СуперОмск"

За оскаровской гонкой слежу последние лет шесть. Обязательно смотрю прямую трансляцию. Болею за фильм "Прибытие". Потрясающей красоты фильм с будоражащей идеей времени и пространства. Также надеюсь, что "Оскар" получит Изабель Юппер. Статуэтку, я думаю, возьмёт "Ла-Ла Ленд".

Отметим, что существует несколько интернет-ресурсов, специализирующихся на предсказывании итогов кинопремий, в частности порталы GoldDerby и AwardsCircuit. И в отношении главных номинаций их мнения сходятся. По данным этих сайтов, в номинации "Лучший фильм" премию получит "Ла-Ла Ленд", лучшим режиссёром станет создатель этой кинокартины Дэмьен Шазелл. Лучшим актёром, вероятно, признают Дензела Вашингтона за роль в фильме "Ограды". А Эмма Стоун почти гарантированно получит свой первый "Оскар" за лучшую женскую роль благодаря игре в "Ла-Ла Ленде".

Узнать, сбудутся ли эти прогнозы, можно будет совсем скоро. Церемония вручения кинопремии "Оскар" начнётся в понедельник в 4 утра по московскому времени. Прямую трансляцию мероприятия будет вести телеканал ABC. Жители России смогут увидеть 90-минутную международную версию с самыми интересными моментами церемонии. Дата её показа будет зависеть от часового пояса, в котором находятся зрители телеканала. Так, жители Омской области смогут увидеть телеверсию церемонии в ночь с 28 февраля на 1 марта.

Ну а пока предлагаем вам проголосовать за кинокартину, которая, на ваш взгляд, больше всего достойна победы в номинации "Лучший фильм".