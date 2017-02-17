Омская водонапорная башня признана памятником культуры

В результате проведения соответствующей экспертизы строение охарактеризовано как "важный элемент, формирующий фронт исторического фрагмента застройки города". Накануне Нового года приказом министерства культуры Омской области водонапорная башня главных железнодорожных мастерских постройки конца ХIХ века в Красном переулке была признана объектом культурного наследия регионального значения.
Водонапорная башня построена в стиле эклектики с выраженными романскими элементами
В башне, которая перестала использоваться по прямому назначению уже более сорока лет назад, сейчас располагается одно из подразделений единого центра документации предприятия.
В связи с присвоением водонапорной башне статуса объекта культурного наследия на предприятие ложится ряд особых условий, касающихся эксплуатации здания, его содержания и обеспечения пожарной безопасности, а также заключения сделок по его отчуждению. В числе обязательств - запрет на размещение наружной рекламы на объекте, а также недопустимость проведения работ, изменяющих его внешний облик, - подчёркивает начальник отдела имущественных отношений АО "Омсктрансмаш" Елена Сергеева.
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