Омская водонапорная башня признана памятником культуры

В результате проведения соответствующей экспертизы строение охарактеризовано как "важный элемент, формирующий фронт исторического фрагмента застройки города". Накануне Нового года приказом министерства культуры Омской области водонапорная башня главных железнодорожных мастерских постройки конца ХIХ века в Красном переулке была признана объектом культурного наследия регионального значения.

Водонапорная башня построена в стиле эклектики с выраженными романскими элементами

В башне, которая перестала использоваться по прямому назначению уже более сорока лет назад, сейчас располагается одно из подразделений единого центра документации предприятия.