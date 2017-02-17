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Мэрия Омска нашла арендатора для дома купчихи Шаниной
Культура  •  17 февраля 2017, 07:38, последнее обновление 17 февраля 2017, 09:25  •  печать

Мэрия Омска нашла арендатора для дома купчихи Шаниной

Автор: Василий Епанчинцев

Реконструкцией дома купчихи Шаниной займётся компания "Партнёр-Инвест".

Подведены итоги аукциона на заключение договора аренды памятника архитектуры на площади Дзержинского, 1а. Дом купчихи Марии Шаниной площадью 855 кв. м с земельным участком в 1419 кв. м достался компании "Партнёр-Инвест" на условиях аренды. Износ здания составляет 39 %.

Заключив договор аренды на 15 лет "Партнёр-Инвест" будет платить почти 20 тыс. руб. за землю и 85 тыс. руб. ежемесячно за аренду здания. Условием арендного соглашения является реконструкция дома купчихи Марии Шаниной.

Теги  •  #аренда #дом

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