Роман Качанов назвал скандал вокруг "Матильды" Учителя пиар-акцией

Российский кинорежиссёр Роман Качанов, который в эти дни находится в Омске с презентацией фильма "Повелитель снов", заявил, что режиссёр Алексей Учитель использует высказывания критиков своей картины "Матильда" для её раскрутки.

Сегодня на творческой встрече с Романом Качановым и Ириной Багровой, именитого режиссёра и сценариста попросили прокомментировать скандал, который сейчас разгорается вокруг фильма "Матильда". Угрозы Учителю и прокатчикам он назвал не иначе как пиаром картины, в которой рассказывается об отношениях российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Роман Качанов

Я уверен в этом на 99 %. Более того, если где-нибудь казаки проскачут или пройдёт демонстрация каких-нибудь шизофреников, ещё больше появится интерес к фильму. Что делать? Кино - это шоу-бизнес, я не считаю это запрещённым приёмом, если сама обстановка даёт такую возможность, то почему бы нет. Если средства массовой информации на первые полосы выставляют фотографии Учителя в полный рост, это такой пиар. <… > Реклама - дорогая штука, а такой пиар - разогреть публику ещё до выхода фильма. Ведь в самом фильме ничего такого нет, Николай Второй был канонизирован за смерть, а не за жизнь. Фильм всё равно выйдет на пике интереса, и на него пойдут и белые, и красные, и казаки с орденами, - говорит Роман Качанов.

Алексей Учитель с женой на кинофестивале "Движение" в 2015 году

Добавим, что премьера ленты "Матильда" назначена на 30 марта 2017 года. В адрес режиссёра Алексея Учителя и кинопрокатчиков поступают письма от активистов организации "Христианское государство - Святая Русь" с угрозами сжечь кинотеатры в случае проката ещё не вышедшего на экраны фильма. Учитель направил заявление на имя генерального прокурора России Юрия Чайки с требованием защитить создателей фильма от угроз и клеветы. Действия активистов, которые обратились к заместителю председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталье Поклонской, режиссёр назвал глупостью и маразмом.

Фото: Илья Петров и Александр Петросян