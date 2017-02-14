Режиссёр Роман Качанов: "Надо смотреть плохие фильмы"

Сегодня, 14 февраля, в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" прошла творческая встреча с режиссёром Ириной Багровой и сценаристом, режиссёром и актёром Романом Качановым. Как рассказал именитый режиссёр, который впервые побывал в Омске в дни празднования его 300-летия и стал гостем кинофестиваля "Киносозвездие", в этот раз цель его поездки не коммерческая, а культурная. За три дня в Омске планируется провести несколько встреч с омскими кинематографистами и поделиться с ними своим опытом. Снимать и учиться - такой совет Качанов даёт омичам, которые хотят создавать качественное кино.

Роман Качанов

В первую очередь мы хотим поделиться с заинтересованными в киноиндустрии омичами своим опытом, чтобы возник диалог. Потому что необходим толчок, чтобы начался какой-то кинопроцесс, - говорит Роман Качанов. - Кино - это не только искусство, но сложный технологический процесс, и разбрасываться здесь не надо. То есть вышивания крестиком параллельно с этим уже быть не может. <...> Надо смотреть плохие фильмы, потому что как сняты хорошие, непонятно. Может быть, человек был в этот момент влюблён или, наоборот, разлюбил. Надо смотреть один хороший фильм и два плохих, и по последним видно, как не надо снимать кино. И когда ты понимаешь, как не надо снимать кино, постепенно приходит понимание того, как надо снимать.

По словам режиссёра, в Омске живут творческие люди с чувством юмора и у них есть большой потенциал. И если бурятские фильмы строятся на этнике, то в Омске должны создаваться человечные картины о простых людях. "У нас сейчас про миллиардеров и золушек снимают. Сейчас дефицит простых человечных историй", - уверен он.

Вниманию омского зрителя Качанов представит фильм "Повелитель снов" - его совместный проект с молодой коллегой Ириной Багровой. Несколько лет работавшая над сериалами и короткими метрами режиссёр только сейчас решилась снять свою первую полнометражную картину.

"Во время съёмок фильма я находилась в положении, и я чувствовала, что рожаю и ребёнка, и фильм. Я не говорю о том, что этот фильм должен всем понравиться, но в него действительно вложена любовь и все те мысли, которые были у нас на тот момент. Он интересен и маленьким зрителям, поскольку здесь много мультипликации и всего позитивного, и взрослым, потому что рассказывает о наших ценностях. Я бы сказала, что это семейное кино, которое понравится и детям, и взрослым. <…> Я хотела показать, что наши благие побуждения приводят к благому концу. Но с другой стороны, если даже хорошему человеку дать возможность творить всё, что ему захочется, ему будет трудно остаться идеальным. А дальше родились герои, идеи обросли сюжетом, мне пришла в голову мысль про прибор и про то, что можно передавать свои фантазии, сны и мечты из одной головы в другую", - рассказала режиссёр.

Роман Качанов и Ирина Багрова

Бюджет фильма - 40 миллионов рублей, большая часть средств пошла на использование в фильме графики, создание мультипликационных вставок и других сложных постановочных элементов. На рекламу не было потрачено ни копейки. Сейчас картина распространяется самостоятельно, в том числе и на фестивалях. Фильм уже принял участие в фестивале Егора Кончаловского, фестивале "Улыбнись, Россия", а также в фестивале "Окно в Европу".

Переломным моментом в кинокарьере съёмки в фильме стали не только для Ирины Багровой, но и для исполнителя главной роли - Александра Балуева. Как рассказала Багрова, актёр был очень удивлён предложением сняться в комедии и задал ей как режиссёру лишь один вопрос: "А вы верите в то, что я смогу сыграть в комедии?". "И когда я ответила да, он сказал: "Хорошо, я буду играть". И первый раз в жизни он сыграл в комедийном фильме. Более того, ему настолько понравился этот жанр, что он уже поставил два комедийных спектакля и режиссирует их. Он практически ушёл в комедию после съёмок в нашем фильме", - вспоминает она.

Роман Качанов же считает, что они сняли с Ириной Багровой не комедию, а создали настоящую сказку. "Я бы с большей уверенностью назвал этот фильм не комедией, а сказкой. Свои фильмы комедиями я не считаю, потому что это такой взгляд на жизнь, а в жизни очень много смешного. Если ты называешь картину комедией, то значит, что там больше ничего нет. А если и есть, то это уже и не совсем комедия, а просто смешной фильм".