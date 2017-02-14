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Омский художник Дамир Муратов покажет свою "мифологию" на триеннале в Москве
Культура  •  14 февраля 2017, 12:46  •  печать

Омский художник Дамир Муратов покажет свою "мифологию" на триеннале в Москве

Автор: Екатерина Криль

Создатель Che Burashka и Mickey Mao стал участником первой Триеннале российского современного искусства, тема которой обозначена как "дух времени".

Участников выставки отбирали кураторы музея современного искусства "Гараж". Они встретились с более чем 200 художниками из четырёх десятков городов России. Сибирь на триеннале представят шесть художников, в том числе Дамир Муратов (Омск) и идеолог "Монстации" Артём Лоскутов (Новосибирск).

Участников разделили по семи директориям - тенденциям современного искусства, проявляющимся во всех российских регионах. Дамир Муратов представит свои работы в тематике "Авторские мифологии". 

В этой директории собраны художники, которые разрабатывают "мифологии" в созданной ими самими автономной эстетической системе, выводя художественную практику за пределы любых стилевых ограничений. При этом все они оказываются связаны с как бы общими мифами про русское и "русскость", укоренёнными в коллективном сознании, или, наоборот, предлагают варианты убежища или спасения от общего хода вещей, - сообщают организаторы.

Первая Триеннале российского современного искусства пройдёт в Москве с 10 марта по 14 мая.

r Теги  •  #выставка #Дамир Муратов

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