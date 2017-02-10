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В омском музее выставят ещё одну 3D-картину для незрячих
Культура  •  10 февраля 2017, 16:10, последнее обновление 10 февраля 2017, 16:21  •  печать

В омском музее выставят ещё одну 3D-картину для незрячих

Автор: Дарья Молчанская

В здании Генерал-губернаторского дворца разместится трёхмерная копия картины Андреаса Схелфхаута "Вид Дортрехта в четырёх лье от Роттердама", что позволит приобщиться к искусству людям с нарушениями зрения.

Картина "В четырёх лье от Роттердама", принадлежащая кисти нидерландского художника-пейзажиста Андреаса Схелфхаута поступила в музей имени Врубеля в 1927 году из Государственного Эрмитажа. А 16 февраля здесь появится и её трехмерная копия, которая позволит увеличить доступность музейной среды для слабовидящих и незрячих людей.

При создании картины был применён 3D-принтер с использованием полимерных материалов и рекомендаций искусствоведов и музейных педагогов. Специалистами была проделана сложнейшая работа с учётом соблюдения цветового строя картины, точности передачи фактур и множества других параметров.

Для людей с нарушениями зрения трёхмерная модель даёт возможность на тактильном уровне "войти в картину", ощутить её фактуру и получить незабываемые впечатления от встречи с искусством, - рассказала завотделом развития Музея имени М. А. Врубеля Анна Мухина.

Сейчас во Врубелевском корпусе музея представлено пять трёхмерных моделей экспонатов - картин великих русских художников, и "Вид Дортрехта в четырёх лье от Роттердама" станет шестой.

r Теги  •  #3D #картина #музей имени Врубеля #незрячие

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Комментарии

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Marta Rodriguez  •  10 февраля 2017, 18:02

У людей лишенных зрения обычно очень обострен как слух, так и тактильные ощущения. Очень хорошая и талантливая задумка, сделать картины объемными и помочь людям погрузиться в искусство.

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Екатерина Семенова  •  10 февраля 2017, 17:03

Хорошо, а то слабовидящим и незрячим людям вообще ничего не доступно.

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