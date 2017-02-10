В омском музее выставят ещё одну 3D-картину для незрячих

В здании Генерал-губернаторского дворца разместится трёхмерная копия картины Андреаса Схелфхаута "Вид Дортрехта в четырёх лье от Роттердама", что позволит приобщиться к искусству людям с нарушениями зрения.

Картина "В четырёх лье от Роттердама", принадлежащая кисти нидерландского художника-пейзажиста Андреаса Схелфхаута поступила в музей имени Врубеля в 1927 году из Государственного Эрмитажа. А 16 февраля здесь появится и её трехмерная копия, которая позволит увеличить доступность музейной среды для слабовидящих и незрячих людей.

При создании картины был применён 3D-принтер с использованием полимерных материалов и рекомендаций искусствоведов и музейных педагогов. Специалистами была проделана сложнейшая работа с учётом соблюдения цветового строя картины, точности передачи фактур и множества других параметров.

Для людей с нарушениями зрения трёхмерная модель даёт возможность на тактильном уровне "войти в картину", ощутить её фактуру и получить незабываемые впечатления от встречи с искусством, - рассказала завотделом развития Музея имени М. А. Врубеля Анна Мухина.

Сейчас во Врубелевском корпусе музея представлено пять трёхмерных моделей экспонатов - картин великих русских художников, и "Вид Дортрехта в четырёх лье от Роттердама" станет шестой.