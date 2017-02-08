В Омской области через два года после пожара восстановят дом культуры

Вместо сгоревшего два года назад в Больших Уках появится новый дом культуры со зрительным залом на 150 мест, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Губернатор Виктор Назаров осмотрел сегодня площадку будущего строительства. На строительство и ремонт сельских домов культуры регион получит от федерального министерства культуры 150 млн рублей.

По 25 млн из этой суммы будет выделено на ДК в Больших Уках и Чернолучье. Ещё два дома культуры со зрительным залом на 60 мест появятся в селе Костино Муромцевского района и селе Никольское Усть-Ишимского района. Ещё 12 районных домов культуры будут капитально отремонтированы.