В Омской области через два года после пожара восстановят дом культуры
Культура  •   8 февраля 2017, 16:50  •  печать

В Омской области через два года после пожара восстановят дом культуры

Автор: Василий Епанчинцев

В Больших Уках построят новый дом культуры.

Вместо сгоревшего два года назад в Больших Уках появится новый дом культуры со зрительным залом на 150 мест, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Губернатор Виктор Назаров осмотрел сегодня площадку будущего строительства. На строительство и ремонт сельских домов культуры регион получит от федерального министерства культуры 150 млн рублей.

По 25 млн из этой суммы будет выделено на ДК в Больших Уках и Чернолучье. Ещё два дома культуры со зрительным залом на 60 мест появятся в селе Костино Муромцевского района и селе Никольское Усть-Ишимского района. Ещё 12 районных домов культуры будут капитально отремонтированы.

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r Теги  •  #Большие Уки #дом культуры

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