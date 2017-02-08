Два здания Омской крепости предлагается выставить на продажу

Доклад о ходе реконструкции историко-культурного комплекса "Омская крепость" заслушали на сегодняшнем заседании комитета Городского совета. Директор департамента культуры мэрии Владимир Шалак сообщил, что из шести зданий почти на 100 % готовы три, реконструкция ещё в двух построек завершается. Выполняя работу на пяти объектах, строители уложились в смету. Завершение шестого здания требует дополнительных средств.
В ходе реконструкции возникли определённые трудности. Пришлось перерабатывать проектно-сметную документацию, ибо зданиям по 200 лет. Сейчас не хватает 23 миллиона рублей на завершение отделки казармы 1833 года, - сообщил Шалак.
В связи с этим чиновник предложил включить сразу два здания Омской крепости в программу приватизации, выручив с их продажи более 80 млн рублей. Часть средств покроет расходы на завершение работ, остальное направят в городской бюджет. Также рассматривается вариант сдачи исторической постройки в концессию. Расписывая выгоду от продажи, Владимир Шалак сослался на предложение министра культуры России Владимра Мединского, который в один из своих приездов в Омск говорил о необходимости привлечь в крепость инвесторов.
На данный момент одно здание Омской крепости уже отдано коммерсантам. Тотальной перестройке подвергся Обозный сарай. В новоделе должен открыться ресторан.
Отметим, что первоначально в зданиях исторического комплекса планировалось разместить мастерские народных промыслов, центр изучения славянских традиций, дирекцию АО "Омская крепость", туристическое бюро, кинозал и несколько музеев - оружия, театрального искусства, архитектуры и градостроительства, интерактивный музей. Всего на реконструкцию шести зданий выделялось 539 млн руб.
В принципе, правильно: это лучше, чем в собственности государства они просто разрушатся без ремонта. А так хоть целыми будут - только надо в условиях продажи обязать нового собственника не организовывать в помещениях бордели, казино и т.п.