Омичи хотят видеть памятник Петру I на улице Думской или у Краеведческого музея
Культура  •   1 февраля 2017, 10:09, последнее обновление 1 февраля 2017, 10:35  •  печать

Омичи хотят видеть памятник Петру I на улице Думской или у Краеведческого музея

Автор: Екатерина Криль

Сегодня закончилось голосование среди горожан по поводу места установки 6-метрового монумента.

Омичам предлагалось выбрать из четырёх вариантов: у входа в здание Омского государственного историко-краеведческого музея, на площади у Омского государственного музыкального театра, в сквере имени Врубеля или у входа в здание Омского городского Совета на улице Думской. 

Голосование проводилось на двух интернет-площадках: в официальном паблике мэрии и на сайте газеты "Вечерний Омск". При этом результаты оказались разными. В социальных сетях наибольшее количество голосов получил вариант у здания Горсовета, на сайте - Краеведческий музей.

 

Отметим, что интернет-голосование - это лишь часть процесса выбора места для установки памятника Петру I. Окончательное решение будет приниматься городской администрацией.

Напомним, бронзовый памятник Петру I высотой 5,7 метра подарил Омску известный российский скульптор Зураб Церетели в год 300-летия основания города.

Омичи решат, где поставить памятник Петру I от Церетели

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r Теги  •  #Горсовет #Омский историко-краеведческий музей #памятник #Петр Первый

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