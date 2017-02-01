Омичи хотят видеть памятник Петру I на улице Думской или у Краеведческого музея

Омичам предлагалось выбрать из четырёх вариантов: у входа в здание Омского государственного историко-краеведческого музея, на площади у Омского государственного музыкального театра, в сквере имени Врубеля или у входа в здание Омского городского Совета на улице Думской.

Голосование проводилось на двух интернет-площадках: в официальном паблике мэрии и на сайте газеты "Вечерний Омск". При этом результаты оказались разными. В социальных сетях наибольшее количество голосов получил вариант у здания Горсовета, на сайте - Краеведческий музей.

Отметим, что интернет-голосование - это лишь часть процесса выбора места для установки памятника Петру I. Окончательное решение будет приниматься городской администрацией.

Напомним, бронзовый памятник Петру I высотой 5,7 метра подарил Омску известный российский скульптор Зураб Церетели в год 300-летия основания города.