Омичам предлагают создать арт-объекты из стульев 
Культура  •  20 января 2017, 13:00, последнее обновление 20 января 2017, 13:18  •  печать

Омичам предлагают создать арт-объекты из стульев 

Автор: Варвара Козловская

Музей изобразительных искусств имени Врубеля запускает арт-акцию "12 стульев для дворца".

К Международной акции "Ночь музеев" Омский областной музей изобразительных искусств имени Врубеля предлагает омским компаниям принять участие в конкурсе "12 стульев для дворца". Для участия понадобятся креативное мышление, фантазия, корпоративный дух и стул, который предоставляет партнёр акции.

- Дизайнерское решение может быть ярким или лаконичным, стилизованным под старину или футуристическим. Главная задача - оригинально представить свою организацию, используя элементы фирменного стиля, - говорит куратор проекта, завотделом развития Музея имени М. А. Врубеля Анна Мухина.

Оценить творческие идеи и выбрать самое интересное предстоит путём онлайн-голосования в группе музея "ВКонтакте" с 1 апреля по 15 мая. 20 мая, в день акции "Ночь музеев", состоится торжественное награждение победителей, после чего стулья  займут почётное место в экспозиции Генерал-губернаторского дворца на выставке "12 стульев из дворца, или В поисках сокровищ русской аристократии". 

Напомним, что в прошлом году подобную акцию проводила Омская филармония в честь своего 75-летия. Тогда крупным коммерческим компаниям предлагали креативно оформить музыкальный инструмент - пианино.

В Омске выбрали лучшее арт-пианино

Акция Омской филармонии номинирована на престижную премию

Парк им. 30-летия ВЛКСМ украсили "вязаным граффити"

r Теги  •  #акция #музей имени Врубеля

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Омскую область закружат метели  •  сегодня, 14:58
В омском управлении уголовного розыска УМВД начались обыски  •  сегодня, 14:40
Омич украл с кладбища ограду, чтобы продать  •  сегодня, 14:31
Стало известно, какие омские фирмы в 2017 году проверит трудовая инспекция  •  сегодня, 14:15
За один месяц омичи заплатили почти 14 млрд руб. налогов  •  сегодня, 13:57
Минфин составил топ-10 налогоплательщиков в бюджет Омской области  •  сегодня, 13:10
Росювелирторг 240х400
Иети шоу 240х400
Вавилон