Омичам предлагают создать арт-объекты из стульев 

К Международной акции "Ночь музеев" Омский областной музей изобразительных искусств имени Врубеля предлагает омским компаниям принять участие в конкурсе "12 стульев для дворца". Для участия понадобятся креативное мышление, фантазия, корпоративный дух и стул, который предоставляет партнёр акции.

- Дизайнерское решение может быть ярким или лаконичным, стилизованным под старину или футуристическим. Главная задача - оригинально представить свою организацию, используя элементы фирменного стиля, - говорит куратор проекта, завотделом развития Музея имени М. А. Врубеля Анна Мухина.

Оценить творческие идеи и выбрать самое интересное предстоит путём онлайн-голосования в группе музея "ВКонтакте" с 1 апреля по 15 мая. 20 мая, в день акции "Ночь музеев", состоится торжественное награждение победителей, после чего стулья займут почётное место в экспозиции Генерал-губернаторского дворца на выставке "12 стульев из дворца, или В поисках сокровищ русской аристократии".

Напомним, что в прошлом году подобную акцию проводила Омская филармония в честь своего 75-летия. Тогда крупным коммерческим компаниям предлагали креативно оформить музыкальный инструмент - пианино.