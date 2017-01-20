В Омск приедет знаменитый гитарист-виртуоз
Культура  •  20 января 2017, 10:30, последнее обновление 20 января 2017, 10:42  •  печать

В Омск приедет знаменитый гитарист-виртуоз

Автор: Варвара Козловская

Один из самых ярких гитаристов России молодого поколения Ровшан Мамедкулиев даст единственное представление в Омске.

Музыкант Ровшан Мамедкулиев выступит перед омскими зрителями 27 января на сцене Дома актёра. Гитарист является победителем более двадцати международных и всероссийских конкурсов, среди которых конкурсы имени Л. Брауэра в Париже, имени Ф. Тарреги и Э. Вилла-Лобоса в Испании и конкурс имени А. Фраучи в Москве.

В 2012 года Ровшан выиграл один из самых престижных гитарных конкурсов - GFA (Guitar Foundation of America) в Чарльстоне, после которого он совершил концертный тур по США и выступить в легендарном зале Карнеги-холл в Нью-Йорке, а также записать сольный компакт-диск на престижной звукозаписывающей фирме Naxos в Канаде.

В свою сольную программу гитарист включил самые эффектные сочинения из своего репертуара. "На концерте прозвучит классическая, испанская, русская, старинная музыка. Это концерт для меломанов, которые понимают и ценят всё многообразие гитарного исполнительского искусства", - рассказал организатор проекта "Гитарная феерия" Евгений Русинов. 

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r Теги  •  #видео #гастроли #гитарист #Дом актера

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