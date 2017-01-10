Скончался солист Омского музыкального театра Владимир Бессребренников

Сегодня, 10 января, сотрудники литературной части Омского государственного музыкального театра (ОГМТ) сообщили о том, что заслуженный артист Республики Татарстан, лауреат международных конкурсов Владимир Бессребренников скончался. Прощание с известным певцом состоится завтра на сцене ОГМТ с 12:00 до 13:00, затем его похоронят на Ново-Южном кладбище.

Владимир Бессребренников родился 24 июня 1959 года в Рязанской области. Окончил музыкально-педагогическое училище по классу баяна и Киргизский государственный институт искусств по классу вокала. На протяжении тридцати лет Владимир Бессребренников работал солистом в оперных театрах. В его послужном списке партии из опер ведущего мирового репертуара: "Кармен" Ж. Бизе, "Пиковая дама" и "Евгений Онегин" П. И. Чайковского, "Риголетто" и "Севильский цирюльник" и других.

В Омском государственном музыкальном театре Владимир Бессребренников начал работать с января 2011. Артист был занят в большинстве спектаклей текущего репертуара. Последний раз омичи видели его в роли Деда Мороза на новогодних губернаторских ёлках.

Редакция "Омск Здесь" выражает соболезнования родным и близким артиста.