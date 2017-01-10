Скончался солист Омского музыкального театра Владимир Бессребренников
Культура  •  10 января 2017, 15:06, последнее обновление 10 января 2017, 15:30  •  печать

Скончался солист Омского музыкального театра Владимир Бессребренников

Автор: Антон Маликов

В Омске на 58-м году жизни скоропостижно скончался известный артист Владимир Бессребренников. 

Сегодня, 10 января, сотрудники литературной части Омского государственного музыкального театра (ОГМТ) сообщили о том, что заслуженный артист Республики Татарстан, лауреат международных конкурсов Владимир Бессребренников скончался. Прощание с известным певцом состоится завтра на сцене ОГМТ с 12:00 до 13:00, затем его похоронят на Ново-Южном кладбище.

Владимир Бессребренников родился 24 июня 1959 года в Рязанской области. Окончил музыкально-педагогическое училище по классу баяна и Киргизский государственный институт искусств по классу вокала. На протяжении тридцати лет Владимир Бессребренников работал солистом в оперных театрах. В его послужном списке партии из опер ведущего мирового репертуара: "Кармен" Ж. Бизе, "Пиковая дама" и "Евгений Онегин" П. И. Чайковского, "Риголетто" и "Севильский цирюльник" и других.

В Омском государственном музыкальном театре Владимир Бессребренников начал работать с января 2011. Артист был занят в большинстве спектаклей текущего репертуара. Последний раз омичи видели его в роли Деда Мороза на новогодних губернаторских ёлках.

Редакция "Омск Здесь" выражает соболезнования родным и близким артиста.

r Теги  •  #артист #Владимир Бессребренников #некролог #Омский музыкальный театр
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Андрей Румянцев  •  10 января 2017, 15:58

Очень жаль конечно, что скончался такой хороший и знаменитый человек. Хочется верить, что его творчество будет жить долго.

Ответить
Последние новости
Житель Омской области угнал автомобиль, чтобы навестить приятеля в тюрьме  •  сегодня, 17:00
В Омской области женщина погибла под колёсами поезда  •  сегодня, 16:45
На омских перевозчиков составили протоколы за работу после отмены маршрутов  •  сегодня, 16:35
Омичи требуют запретить телешоу с Пугачёвой и Киркоровым  •  сегодня, 16:18  •   2
У омички отобрали Toyota Camry за долги  •  сегодня, 16:05  •   1
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь