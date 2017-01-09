В Омске волонтёры учили кататься на коньках детей из детских домов и многодетных семей
Культура  •   9 января 2017, 15:35  •  печать

В Омске волонтёры учили кататься на коньках детей из детских домов и многодетных семей

Автор: Вероника Делор

Во время новогодних праздников прошли массовые катания для детей.

Со 2 по 8 января в СКК имени Блинова прошли "Новогодние каникулы". Ежедневно на массовые катания приезжали около 60 детей из многодетных семей и детских домов Омска, которых учили кататься волонтёры.

Очень здорово, что организовали такое мероприятие: с праздничной программой и, самое главное, с волонтёрами, аниматорами и инструкторами, которые учат детей кататься на коньках, - рассказала многодетная мать Татьяна. - Я одна не могу уследить на льду за всеми детьми, а здесь их так здорово поддерживают, учат, как правильно стоять на коньках. Мы остались очень довольны!

На открытие приехал министр по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц, его заместитель Алексей Фадин, а также сказочные персонажи - Дед Мороз, Снегурочка, медвежонок и зайчонок. Кроме того, детей поприветствовал символ ХК "Авангард" - Ястреб.

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r Теги  •  #дети #детские дома #каток #многодетные семьи #омские волонтеры
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