Омичей разочаровала новая серия "Шерлока"

Премьера нового эпизода популярного сериала "Шерлок" - "Шерлок при смерти" (The Lying Detective) состоялась в ночь с 8 на 9 января. В русском переводе серия была показана на "Первом канале" в некоторых регионах. Омск не попал в этот список, и жители нашего города смогут увидеть новую серию по ТВ в ночь с понедельника на вторник в 1:25. Однако многие омичи воспользовались сервисами интернет-трансляций и уже посмотрели серию онлайн. Своими впечатлениями они активно делились в соцсетях, в частности в Twitter, где быстро вывели в список актуальных тем хэштег #НОЧЬШЕРЛОКА.

Серия вызвала смешанные эмоции. С одной стороны, омичей порадовало внезапное появление на экране одного из любимых персонажей (воздержимся от спойлеров и не будем называть имён). Изрядную долю комизма серии добавило необычное поведение миссис Хадсон.

Хм, а "Наркос", случаем не сериал про Миссис Хадсон до Шерлока? #НОЧЬШЕРЛОКА — Юля Некрасова (@Nekrasova_Ya) 8 января 2017 г.

Сериал по-прежнему умеет удивлять и держать зрителей в напряжении:

Самый непредсказуемый сериал, пожалуй — рыженькая (@zubakina_alina) 8 января 2017 г.

Но с другой стороны, омичи критикуют нового "Шерлока" за слабый и нелогичный сюжет:

ФУУУУУУУУУХ

МНЕ НУЖНА ПЕРЕДЫШКА ОТ ЭТОЙ ДИЧИ

#НОЧЬШЕРЛОКА — бетс'10 (@ElizabeethGr) 8 января 2017 г.

Омичи уже задаются вопросом, чего ждать от финальной серии этого сезона, которая выйдет 15 января и будет называться The Final Problem.

Премьера четвёртого сезона популярного сериала "Шерлок" состоялась 1 января 2017 года. Он будет традиционно состоять из трёх серий. Сценаристы пообещали сделать этот сезон более мрачным, а также наполнить его множеством нестандартных сюжетных поворотов. Отметим, что первая серия этого сезона уже признана худшей за всю историю и набрала минимальный рейтинг зрительской аудитории на портале imdb.com.

Также поклонники сериала нашли в первой серии досадную ошибку. На экране ноутбука доктора Ватсона вместо странички его блога, открыт скриншот этой страницы. Добавляет масла в огонь тот факт, что блог доктора Ватсона в интернете был уже давно создан, но создатели сериала даже не удосужились открыть его, использовав вместо этого скриншот.