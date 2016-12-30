Новый год в Омске начнётся с музыки

Праздничные программы в Концертном зале Омской филармонии будут идти все новогодние каникулы.

Главное праздничное шоу, которое ежегодно готовит Омская филармония - "Новогодняя феерия" - по традиции пройдёт 31 декабря в Концертном зале и соберёт на сцене лучших исполнителей. В нынешнем сезоне "Новогодняя феерия" получила название "Синематограф-шоу" и будет посвящена завершившемуся Году российского кино.

В дни новогодних каникул артисты также выступят перед омичами со своими лучшими концертными программами. Так, органист Кирилл Янковский 3 января выйдет на сцену с проектом "Космос", а 4 января Надежда Комарова (сопрано) исполнит романсы в сольном концерте "Любви цветок необычайный". 5 января на программу "В фейерверке праздника" зрителей приглашают солисты-вокалисты Вероника Бартеньева и Евгений Романов.

6 января на сцену Омской филармонии выйдут виртуозный дуэт заслуженного артиста России Виктора Шурыгина (балалайка) и Константина Белякова (гитара), заслуженная артистка России Светлана Бородина (сопрано), Евгений Романов (баритон) и солист Омского государственного музыкального театра Вадим Невзоров (тенор). Они представят программу "В пламени страсти", в которой прозвучат неаполитанские песни.

На традиционных "Рождественских встречах" 7 января солисты и ансамбли Филармонии соберутся в Органном зале, а 8 января зрителей ждёт встреча в литературно-музыкальной гостиной "Три вечные струны".