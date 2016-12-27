Омичка стала бронзовым призёром Дельфийских игр

Члены Дельфийской сборной России заняли первое место в общекомандном первенстве стран СНГ. В числе её участников оказалась омичка Анастасия Тараканова, выигравшая "бронзу" в номинации "Фотография".

У неё в портфолио семь медалей международных и всероссийских фотоконкурсов, пять из которых золотые. В 2016 году Анастасия вошла в список на поощрение премиями. Вручение награды произойдёт на ежегодной Ассамблее талантливой молодёжи Омской области.

Отметим, участниками Дельфийских игр государств-участников СНГ стали более 500 человек, соревнующихся в 17 номинациях по народным, классическим и современным видам искусств. В состав Дельфийской сборной России вошли 195 человек. На общекомандном первенстве стран СНГ российская команда заняла первое место.