Омичка стала бронзовым призёром Дельфийских игр
Культура  •  27 декабря 2016, 12:20, последнее обновление 27 декабря 2016, 12:46  •  печать

Омичка стала бронзовым призёром Дельфийских игр

Автор: Вероника Делор

Омичка Анастасия Тараканова заняла третье место в номинации "Фотография".

Члены Дельфийской сборной России заняли первое место в общекомандном первенстве стран СНГ. В числе её участников оказалась омичка Анастасия Тараканова, выигравшая "бронзу" в номинации "Фотография".

У неё в портфолио семь медалей международных и всероссийских фотоконкурсов, пять из которых золотые. В 2016 году Анастасия вошла в список на поощрение премиями. Вручение награды произойдёт на ежегодной Ассамблее талантливой молодёжи Омской области.

Отметим, участниками Дельфийских игр государств-участников СНГ стали более 500 человек, соревнующихся в 17 номинациях по народным, классическим и современным видам искусств. В состав Дельфийской сборной России вошли 195 человек. На общекомандном первенстве стран СНГ российская команда заняла первое место. 

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r Теги  •  #бронзовая медаль #Дельфийские игры #первое место #фотография
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