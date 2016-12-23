Главная ёлка Омска откроется в воскресенье
Культура  •  23 декабря 2016, 13:22, последнее обновление 23 декабря 2016, 13:33  •  печать

Главная ёлка Омска откроется в воскресенье

Автор: Дарья Молчанская

Главная ёлка города откроется в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ 25 декабря праздничным представлением. 

25 декабря в 17:00 в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ откроется главная Городская ёлка. В праздничной программе "Новый год на языке дружбы" примут участие артисты творческих коллективов города.

Главный символ Нового года - 18-метровая ель - составлена из 250 деревьев. Для создания праздничной новогодней обстановки в парке построен снежный городок с горками, создана 21 ледяная фигура на тему наступающего по Восточному календарю года Петуха.

Напомним также, что омичи смогут провести в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ и новогоднюю ночь. С 23:30 31 декабря до 03:00 1 января 2017 года здесь пройдёт праздничная программа "Первая. Новогодняя. Танцевальная".

"Оборудованы дополнительные места для торговли горячим питанием, чаем, сувенирной продукцией. Мы постарались учесть, чтобы на празднике было интересно всем - и детям, и взрослым", - рассказал директор Департамента культуры мэрии Омска Владимир Шалак.

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r Теги  •  #главная городская елка #открытие #парк 30-летия ВЛКСМ

Комментарии

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Юрий Александрович  •  23 декабря 2016, 13:39

Вот спасибо за информацию, постараемся с детьми посетить открытие лесной красавицы, как раз суббота очень удачно совпала по времени

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