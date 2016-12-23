Главная ёлка Омска откроется в воскресенье

25 декабря в 17:00 в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ откроется главная Городская ёлка. В праздничной программе "Новый год на языке дружбы" примут участие артисты творческих коллективов города.

Главный символ Нового года - 18-метровая ель - составлена из 250 деревьев. Для создания праздничной новогодней обстановки в парке построен снежный городок с горками, создана 21 ледяная фигура на тему наступающего по Восточному календарю года Петуха.

Напомним также, что омичи смогут провести в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ и новогоднюю ночь. С 23:30 31 декабря до 03:00 1 января 2017 года здесь пройдёт праздничная программа "Первая. Новогодняя. Танцевальная".

"Оборудованы дополнительные места для торговли горячим питанием, чаем, сувенирной продукцией. Мы постарались учесть, чтобы на празднике было интересно всем - и детям, и взрослым", - рассказал директор Департамента культуры мэрии Омска Владимир Шалак.