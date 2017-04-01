Хочешь продавать в России больше всех?!
Новости компаний  •   1 апреля 2017, 08:00, последнее обновление 1 апреля 2017, 08:00  •  печать

Хочешь продавать в России больше всех?!

Ваши продажники делают всё что угодно, только не продают? У Вас есть отдел продаж, но продаете только Вы? Вроде бы и скрипты учат и по 100 звонков в день делают, а продаж нет? Как же это знакомо!

Максим Батырев

"Когда я пришёл в продажи, я и двух слов связать не мог, не то, что продавать, отвечать на возражения и делать презентации. Не знаю, что мне помогло вывести в лидеры компанию с почти последнего места на первое и держать планку несколько лет.  Возможно, это 1000 книг, которые я прочёл и внедрил, возможно, сотни людей, которых я вырастил, обучил или, наоборот, попрощался... Система, именно система привела меня к результату. "Как продавать в России больше всех" - это мой мастер-класс об инструментах и подходах в продажах, основанных на моём опыте, о том, как я шёл к своей победе".

Максим Батырев, эксперт по продажам и управлению командой, бизнес-консультант, автор бизнес-бестселлеров "45 татуировок менеджера" и "45 татуировок продавана", победитель всероссийского конкурса "Менеджер года", "Коммерческий директор" и др. Бизнес-спикер, мастер-классы которого за год посетили более 30 000 руководителей, и многие из них с удовольствием рекомендуют Максима Батырева своим коллегам и партнёрам.

Прими участие в мастер-классе "Как продавать в России больше всех" в г. Омске 13 апреля 2017 года.

В программе:

  • Практические инструменты, которые помогут продавать больше
  • Пошаговый разбор, каким образом выстраивать отношения с клиентами
  • Особенности управления командой
  • Работа с возражениями клиентов
  • Обязательные действия, чтобы сделка не сорвалась
  • Общение и возможность завязать новые бизнес-контакты!

Регистрируйся на мероприятие: http://xn--80aacfopnod6bgq1j.xn--p1ai/omsk

или по тел. (383) 277 87 20.

Теги  •  #бизнес #видео #мастер-класс

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