Потребности омского рынка труда не соответствуют возможностям омичей

Уровень зарегистрированной безработицы в Омске сохраняется низкий - 0,4 %. Несколько сложнее ситуация на областном рынке труда. Здесь официальная безработица достигает отметки в 2,3 %. В Омске численность безработных граждан составляет 2611 человек, а области - 10 154 человека. Такие данные приводят в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области на 16 января.

Только за первую рабочую неделю января в службу занятости обратились 4460 человек (трудоустроен 131 человек). За этот же период времени работодателями была заявлена 21 541 вакансия. О том, что потребности рынка труда не соответствуют возможностям и желаниям омичей, свидетельствует показатель коэффициента напряжённости на рынке труда: на одну вакансию приходится 0,7 незанятых граждан.

По данным службы занятости, самыми востребованными являются рабочие и инженерные специальности. Так, на ближайшей ярмарке вакансий будут предложены рабочие места от промышленных городских предприятий: электромонтёр охранно-пожарной сигнализации, монтажник систем вентиляции, слесарь-водитель автопогрузчика, машинист холодильных установок, плотник-бетонщик, геодезист, стропальщик.

О том, что рабочие профессии весьма востребованы в Омске, свидетельствуют и данные сервиса Jobsora. На ru.jobsora.com/omsk в числе свежих представлены вакансии инженера-системотехника, столяра, инженера-конструктора, механика, оператора автоматизированной линии производства молочных продуктов, токаря, установщика автостёкол и множество других (всего более девяти тысяч вакансий в категории "Рабочие специальности/Производство"). При этом, по данным Jobsora.com, самыми востребованными в Омске являются менеджеры (по персоналу, по продажам, по кредитованию, по закупкам и пр.), продавцы, инженеры, консультанты. Много вакансий, не предусматривающих опыт работы. Значительное число компаний готово самостоятельно обучать своих будущих сотрудников.

Отметим, что возможность пройти профессиональное переобучение есть и у тех, кто обратился в центры занятости населения Омской области. В 2016 году профессиональное обучение завершили 4094 человека. Большинство граждан после прохождения курсов смогли трудоустроиться. Профессиональное обучение граждан организуется с учётом потребностей рынка труда. В прошлом году оно проводилось в том числе по следующим специальностям: бухгалтер со знанием "1С: Предприятия", тракторист-машинист сельхозпроизводства, повар, машинист крана, машинист экскаватора, парикмахер, электрогазосварщик и др.

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