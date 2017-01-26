На омском IT-форуме впервые в регионе представят технологии "умного" сельского хозяйства

17 февраля в Конгресс-холле Областного Экспоцентра в рамках омского ИТ-форума пройдёт круглый стол, посвящённый информационным технологиям в сельском хозяйстве, где впервые в регионе будет представлен спектр российских решений "умного" сельского хозяйства, созданных ведущими отечественными разработчиками.

Организатором площадки выступает российская компания "ГЛОНАССофт55", входящая в группу компаний "ТМТ".

Участники круглого стола планируют обсудить вопросы использования информационной системы "Геоаналитический центр Управления АПК", внедрения геоинформационной системы "АгроУправление" и мобильных приложений для аграриев, а также использования системы контроля, предотвращающей потери и хищения на предприятиях сельскохозяйственной промышленности.

Организаторы площадки отмечают, что в "умном" сельском хозяйстве всё строится на внедрении IT-продуктов, разработанных специально для аграриев и их полномасштабной интеграции. Кроме того, в России созданы и уже используются в пилотных регионах и хозяйствах такие передовые технологии, решающие задачи по импортозамещению.

- Происходящая в мире научно-техническая революция в сфере сельского хозяйства сегодня практически не оставляет шансов тем, кто привык работать "по старинке". В аграрных регионах России, особенно на юге Сибири, сложилась уникальная ситуация, когда можно внедрить передовые решения практически с нуля, при этом это стопроцентно российские разработки. У наших аграриев есть шанс "перескочить" из одной технологической эпохи в другую, создав конкурентоспособное хозяйство мирового уровня. Для этого требуется понимание происходящих изменений в отрасли, знания о новых технологиях, их выгоде для работы на земле, методике внедрения. В Омской области появление технологий "умного" сельского хозяйства также неизбежно уже потому, что агропромышленный комплекс является одним из локомотивов региональной экономики, - отмечает директор группы компаний "ТМТ" Алексея Адаменко.

Компании, заинтересованные в участии в круглом столе могут зарегистрироваться онлайн посредством формы, размещённой на официальном сайте форума oiitf.ru.