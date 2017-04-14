Капитан Америка: начало конца

Президентство Трампа более половины опрошенных граждан ведущих европейских стран (по данным международной исследовательской компании TNS Global) считают несомненной "угрозой мировой безопасности". Даже бесхитростная Джен Псаки - бывший официальный представитель Госдепа США в предшествующей администрации Белого дома - и та раскритиковала решение нынешнего президента о нанесении ракетного удара по Сирии, выразив надежду, что он "спросил себя, что будет дальше, перед тем, как отдало приказ нанести удар по сирийской авиабазе". Как тут не припомнить подходящее к случаю одно крылатое выражение: "О, святая простота!" (простим простушке, благополучно вышедшей в отставку и воспитывающей ребенка, все прежние обиды, нанесенные народу и правительству Российской Федерации). "Существуют вопросы", верно заметила отставная чиновница, "на которыев ближайшие дни имеют безусловное право получить ответы, как сторонники, так и противники Трампа". В свойственной ему, как утверждают СМИ, манере, рубанув с плеча, президент страны образцовой демократии умудрился уведомить правящий Конгресс США два дня спустя.

Среди всех идолов современной массовой американской культуры есть весьма примечательный, целенаправленно созданный и самый популярный в период Второй мировой войны однозначно и показательно патриотический персонаж, супергерой комиксов - Капитан Америка. В самих комиксах 1940-1950-х годов и снятых по этим полюбившимся миллионам американцев на протяжении сразу нескольких поколений эпическим мотивам фильмах (уже последующих десятилетий) высокопарное обращение "капитан Америка" применимо к любому, "кто выбран правительством Соединенных штатов" (рассматриваемым единственной, разумеется, "владетельной" персоной). Избран свыше - наряду с другими геройскими членами некоей команды "Мстителей" - для защиты закона и порядка в стране, спокойствия и мира во всем остальном мире; супергерою полагается костюм цветов американского флага и особый "неразрушимый щит". Вот он – защитник великой Америки!

Будущий сорок пятый президент США родился всего год спустя после окончания войны (он же - старейший впервые избранный президент США, побивший давний рекорд еще одного "спасителя мира", бывшего киноактера Рейгана). В юношеские годы - батальонный старшина в академии, выпускник военной школы-интерната, капитан молодежной бейсбольной команды штата Нью-Йорк, организатор и участник знаменитого Марша в день Перемирия (памятное мероприятие в знак уважения к павшим солдатам Первой мировой войны) 1964 года. Затем – студент колледжа, выпускник школы бизнеса, бакалавр экономики, специализирующийся преимущественно в области финансов, удачливый и успешный предприниматель (главным образом в сфере недвижимости), президент строительного конгломерата компаний и основатель компании, специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе; на протяжении двух десятилетий владелец конкурса красоты "Мисс Вселенная". Человек года по версии влиятельного журнала "Time" (2016), автор книжного бестселлера "Искусство заключать сделки"; обладатель степени почетного доктора нескольких британских университетов (почестей возмутившиеся европейцы его лишили, как только миллиардер неожиданно стал политическим лидером). Самый богатый из мировых "акул бизнеса".

Официальное объявление о намерении стать кандидатом в президенты США от республиканцев он подкрепил высокопарным заявлением: "Я буду величайшим президентом, когда-либо сотворенным Богом". Герой так называемого "Супервторника" (в марте прошедшего года), безусловный победитель республиканских праймериз - вопреки яростному сопротивлению не принявшей и демонстративно не поддержавшей его партийной верхушки. В противостоянии с кланом Клинтон все, казалось, было против него; более девяноста пяти процентов американских СМИ фактически объявили ему информационную войну, однако же, он блестяще выиграл президентскую гонку! В рамках своей предвыборной кампании он еще в феврале 2015 года объявил о запуске акции "Spread inspiration around"; целью акции было "вдохновлять окружающих людей мотивационными фразами"; сам он подал хороший пример, постоянно вдохновляя избирателей; вскоре это движение приобрело международные масштабы. Напомню, многие в нашей стране возлагали определенные надежды на перспективы избрания Трампа.

Едва вступив в должность Президента США, он подписал в первые дни января наступившего 2017 года свыше пятидесяти указов, в том числе о выходе США из Тихоокеанского партнерства, а также об охране границы и "великой перестройке" американских вооруженных сил. По его прямому распоряжению в Овальный кабинет, как подметили вездесущие журналисты, вернулся бюст величайшего консерватора Черчиля (вместо бюста великого демократа Линкольна, кумира его предшественника в Белом доме). Другим кумиром "Капитана Америки", если верить СМИ, по крайней мере, в период избирательной кампании, был российский президент Путин; он обещался "поладить с этим парнем". Что же теперь случилось, вдруг переменилось?

Отдав приказ о ракетном "ударе возмездия" ВС США по Сирии, Трамп заявил в письме к членам Конгресса, что "предпримет дополнительные действия, которые уместны и необходимы для дальнейшего обеспечения национальных интересов". В этом документе, согласно источникам СМИ, утверждалось, что таким образом американская сторона якобы содействовала установлению большей стабильности в опасном регионе и предотвращению гуманитарной катастрофы. Задачей, поставленной бравым президентом перед воинственными генералами, было "снизить военные возможности Сирии"; на доступном для электората языке новоявленный Капитан Америка обещал американской нации "отвадить сирийский режим от новых атак".

Обвинение сирийских властей ("варваров") в применении химического оружия вновь - как и десять лет назад перед вторжением американцев со своими "союзниками" в Ирак - абсолютно бездоказательное, принятое на этой сомнительной основе поспешное и необдуманное решение будет иметь катастрофические последствия. Безумствующие холопы вроде нынешних украинских или же польских властей радостно всполошились: "агрессор" (то есть русские, Путин) грубо и доходчиво поставлен боссом на место. Тотчас зашевелились, зашлись в злорадной радости отечественные "бесы". Умные люди по всему миру этот удар однозначно осудили. Один американский ветеран, морской пехотинец, участник войны в Ираке, как сообщает интернет-издание, записал видеообращение к своему президенту: "Ты действительно веришь, что Асад травил газом свой народ? Если ты поведешься на это, то будешь самым убогим и конченым президентом в истории США". Вывод здравомыслящего патриота, защищавшего Америку на дальних рубежах, но нашедшего в себе мужество сказать слова правды, звучит убийственно: "Мистер Президент – просто конченый кретин". Нелицеприятная истина, весьма прямолинейно выраженная в духе самого Капитана Америки (каков поп, таков и приход).

В Кремле резко осудили авиаудары ВВС Соединенных Штатов по Сирийской республике. Президент Российской Федерации назвал эти опасные действия "агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя события, отметил: "Данные действия США наносят серьезный урон российско-американским отношениям, и без того находящимся в плачевном состоянии". Они "создают серьезное препятствие эффективному противодействию терроризму и не приближают к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, что президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании". Печально!

Военные эксперты указывают на странные обстоятельства случившегося: "Даже неискушенный наблюдатель заметит непропорциональность масштаба атаки и её медийный резонанс фактически причиненному ущербу". В качестве объяснения выдвигаются две версии: либо "американская военная машина архаична и неэффективна и при всех колоссальных расходах не способна решать актуальные военные задачи", либо "сирийская ПВО, укрепленная российскими комплексами С-300, оказалась способна оказать достаточно эффективное противодействие атаке". Выводы неутешительны для команды Капитана Америка: "США продолжают терять позиции в сирийском конфликте".

В Совете Безопасности ООН впервые за много лет американцев раскритиковали. С китайскими партнерами, признают политологи, "Трамп вообще поступил по-хамски, начал атаку в момент визита Си Цзэнпина. Китай, конечно, это запомнит и на его поддержку Вашингтон может не рассчитывать". Нефть после американского удара подорожала, отмечают эксперты, "финансовые рынки просели".

Непродуманные и резко ухудшившие международную обстановку решения "наказать" сирийский режим, считают аналитики, "окончательно поставили точку в попытках Дональда Трампа вести самостоятельную политику". За прошедшие три месяца со дня инаугурации "вашингтонский истеблишмент победил сорок пятого президента США, ранее призывавшего к совместной с Россией борьбе с терроризмом и прекращению вмешательства в дела суверенных государств". "Трамп больше не управляет Америкой", констатируют СМИ. "Мир ждет реакции России и ответа США - что Вашингтон планирует делать дальше". Всем понятно: "Исполнения своих предвыборных обещаний Дональду Трампу уже не добиться. Решения будет принимать не он". Воодушевление друзей и соратников США – показное, зато торжество врагов – неподдельное. Агентство Reuters распространило "первое сообщение ИГИЛ Трампу", в котором действующий президент США назван "идиотом" во главе "тонущей страны". Сильно сказано, но справедливо! Капитан Америка сдулся - как воздушный шарик!

P.S.: состоявшийся все-таки первый визит американского госсекретаря в Москву не стал "знаковой встречей" (хотя российский президент уделил высокопоставленному заокеанскому гостю два часа драгоценного времени), он ничего не изменил в лучшую сторону - ни для Америки и России, ни для остального мира.